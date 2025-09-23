Un grupo de diputados de Encuentro Federal, junto a referentes de distintos espacios opositores, presentó en la Cámara baja un proyecto de resolución para iniciar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La medida se fundamenta en el Decreto 681/2025, mediante el cual el Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso disponga las partidas presupuestarias.

Los legisladores calificaron el decreto como “ilegal e inconstitucional” y recordaron que la normativa había sido sancionada y ratificada por ambas Cámaras. Según el mecanismo previsto en la reforma constitucional de 1994, la moción de censura requiere primero de una interpelación aprobada por mayoría absoluta en una de las Cámaras y, de prosperar, puede derivar en la remoción del jefe de Gabinete con el voto afirmativo de ambas.

“Promulgar la ley pero dejarla sin efecto constituye un antecedente peligroso”, advirtió Oscar Agost Carreño, uno de los impulsores de la iniciativa. En el mismo sentido, dirigentes como Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer, Mónica Fein y Esteban Paulón señalaron que la responsabilidad recae en Francos, quien debe reasignar partidas y responder ante el Congreso.

El decreto generó una oleada de críticas. Pablo Juliano, del bloque Democracia para Siempre, cuestionó las prioridades fiscales del Ejecutivo: “No hay plata para discapacidad pero sí para eliminar retenciones al campo”. Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) habló de “nulidad absoluta” y Esteban Paulón advirtió que la maniobra es “causal de denuncia penal”. Desde Unión por la Patria, Julia Strada y Victoria Tolosa Paz apuntaron contra el ajuste del Gobierno y Germán Martínez denunció un doble estándar: “Para los derechos de exportación sí hay recursos; para la discapacidad, no”.

La polémica también alcanzó al ámbito académico: el constitucionalista Andrés Gil Domínguez calificó la medida como “nula de nulidad absoluta e insanable”, mientras Martín Lousteau (UCR) denunció que se trata de una cuestión de prioridades políticas, no de falta de fondos.

El trasfondo es aún más sensible: la emergencia en discapacidad se convirtió en un reclamo sostenido en las calles, tras los recortes en el área y las denuncias que involucraron a exfuncionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad. En ese escenario, la oposición decidió dar un paso más y llevar la disputa institucional al máximo nivel de control político previsto por la Constitución.

