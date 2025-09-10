Walberto Allende, diputado nacional por San Juan, charló con Canal 13 para hablar sobre la importante reunión minera con el embajador de Canadá, Stewart Ross Wheeler, que se realizará en el Salón Azul del Congreso de la Nación, donde adelantó algunos detalles.

En este sentido, expresó: “Esto surgió a partir de una conversación con el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustible del Senado. Vimos la necesidad de trabajar en conjunto ambas comisiones, la de Diputados y la de Senadores”. Además, agregó: “Estamos en un momento muy significativo y con grandes expectativas para la minería en Argentina". En este sentido explicó que "En San Juan hablamos de la gran minería y de las cales, pero no debemos olvidar que la actividad minera se desarrolla en todo el país”.

Seguidamente, mencionó que en este encuentro estarán presentes “todos los actores de la política minera en Argentina". A ello sumó "Lo coordinamos con el Senado porque entendimos que era conveniente abordarlo de manera conjunta, ya que las medidas que se toman a través de leyes requieren un consenso amplio. No tenía sentido trabajar cada uno por separado en su espacio”.

Cabe destacar que durante la jornada del martes ya se llevaron a cabo dos reuniones con el embajador de Canadá. Primero, con los senadores de la comisión de Minería y representantes sanjuaninos; luego, con la comisión de Diputados.

No es un dato menor que Canadá es el país con mayor participación en proyectos mineros de Argentina: cerca del 55% de las inversiones corresponden a empresas canadienses, muchas de ellas instaladas en San Juan. “Fue una mañana de intenso trabajo en la que analizamos distintos aspectos productivos del país, pero con un enfoque particular en la minería y en San Juan”, añadió Allende.

Entre los invitados al encuentro también habrá un representante de la Universidad Nacional de San Juan. “Creemos que es fundamental escuchar las voces académicas, más aún considerando la incidencia que tiene la universidad en todo el país, no solo en la formación de profesionales, sino también en su capacitación en el área minera.”, señaló.

Finalmente, el legislador remarcó: “Siempre sostenemos que la Argentina debe dejar de ser vista como un país que hace minería para ser considerada un país minero. Esto debe transformarse en una política de Estado, que no quede sujeta a los vaivenes políticos”.

En cuanto al peso de la actividad en la provincia, subrayó: “Si observamos los números de San Juan, más del 90% de sus exportaciones corresponden a oro, plata y cales. Dependemos fundamentalmente de la minería”.