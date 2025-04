En un escenario político atravesado por tensiones internas y una crisis económica sin precedentes, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, pasó por Canal 13 y defendió su identidad peronista y su relación institucional con el gobernador Marcelo Orrego. Aseguró que “el diálogo es clave para gobernar en tiempos difíciles” y llamó a regenerar liderazgos dentro del justicialismo, colocando a los intendentes como figuras centrales de ese proceso.

La interna en el Partido Justicialista no es nuevo algo. Desde hace algunos años, las divisiones se vienen profundizando y cada vez son más los sectores enfrentados. Si bien en las últimas elecciones partidarias se convocó a la unidad, no solo a nivel provincial sino también en cada una de las juntas departamentales, la crisis —o la disputa por el control del peronismo sanjuanino— sigue latente.

Sin embargo, ese no es el único dilema que atraviesa Carlos Munisaga. Su estilo dialoguista con los distintos sectores del justicialismo y su relación institucional con el gobernador Marcelo Orrego son objeto de críticas tanto dentro como fuera del partido. Consultado sobre si su cercanía con el mandatario provincial podía generar incomodidades dentro del PJ, el intendente de Rawson fue contundente: “Estoy en el peronismo por convencimiento y por procedencia, como decía Evita. Por convicción personal y porque soy una persona que nació en el barrio, que nació en el pueblo. Estoy convencido de los valores y de las ideas del partido”.

Munisaga remarcó que mantiene diálogo fluido con el gobernador porque entiende que ambos enfrentan las mismas urgencias: “Estamos todos en la misma, gobernando en crisis. Hay que afrontar esta situación con cooperación, no con enfrentamiento”, subrayó. En la misma línea, agregó: “Por supuesto que tengo diálogo con el gobernador, porque estamos trabajando en conjunto”.

En lo estrictamente político, Munisaga llamó a mirar más allá de las coyunturas electorales, algo que se avecina en los próximos meses y la mirada esta puesta en quien liderara la lista teniendo en cuenta las 3 principales lineas del peronismo que rigen en la actualidad (Gramajismo, Uñaquismo y Giojismo): “Hay que regenerar liderazgos dentro del justicialismo. Hay que repotenciar nuevos liderazgos donde los intendentes somos clave. Somos referentes fundamentales de esa regeneración”, aseguró.

En ese proceso, destacó su afinidad con el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, algo que podría verse como desleal a Uñac, a quien apoyo en las elecciones pasadas: “Tengo una afinidad importante con Fabián, porque compartimos el convencimiento de que debemos encauzar un proyecto de largo plazo, más allá del 2025. Eso implica amplitud, integración e inclusión. Hay que construir mayorías también fuera del partido”. Munisaga afirmó que la mayoría de los referentes del peronismo comparte esta visión y que el desafío es “no excluir y salir a buscar a la sociedad”.

Relación con la oposición y funcionamiento del Concejo

El intendente también fue consultado sobre los pedidos de informe que ha recibido desde la oposición, siendo uno de los jefes comunales más interpelados por los bloques opositores. En este punto es menester recordar que en la jornada del miércoles despidieron a 7 personas del municipio por cobrar sin llevar a cabo su labor, esto fue descubierto gracias al nuevo sistema biométrico. Pero los pedidos de informes no solo están ligados a ello sino al uso de recursos y otros puntos. Ante esto mencionó: “No me llevo mal con la oposición, hacen su trabajo y uno no se puede enojar por eso. Lo importante es que brindamos respuestas”, señaló.

Destacó además el funcionamiento del Concejo Deliberante: “La mayoría de los proyectos se aprueban por amplias mayorías y muchas veces por unanimidad. Ese trabajo conjunto con el Concejo se traduce en mejoras visibles para los vecinos”. Es así como añadió: “Cada semana hay una inauguración. Cuando ves una plaza nueva, una luz que se enciende o un contenedor que cambia un barrio, eso es resultado de un trabajo en conjunto”.

Munisaga también se refirió a la difícil situación económica que atraviesa el municipio: “Estamos recaudando menos que el año pasado y los costos aumentaron. En 2024 tuvimos una inflación del 118%. Esa ecuación es inviable”.

Frente a este panorama, explicó que están “obligados a cuidar al máximo los recursos” para no resentir los servicios ni la obra pública. “Nos toca ser pragmáticos, ajustar donde se puede y seguir transformando Rawson. Porque si hay algo que es innegable, es que cada día se ven cambios. El municipio está presente en la calle”, afirmó.