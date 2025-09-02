Javier Milei decidió alterar su agenda en el viaje a Estados Unidos. En medio de los escándalos por los audios que salpican a su hermana Karina Milei, el presidente no asistirá al show de su ex pareja, la actriz Fátima Florez, según confirmaron altas fuentes de Casa Rosada a Infobae.

El mandatario nacional tenía previsto visitar las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas. En la primera se reuniría con empresarios, mientras que en la segunda con su ex novia. Eso finalmente cambió, por lo que su estadía en el país norteamericano se acortará, ya que su agenda se mudará a California.

Esta modificación le permitirá volver a la Argentina un día antes de lo previsto. “La reunión que sería en Malibú (invitaron 50 y se esperaban 30) fue un éxito tan rotundo (había 80 anotados hace dos días) que se debió mover a un hotel en Los Ángeles y ahí decidimos pasar las reuniones de Las Vegas a Los Ángeles. Vuelve un día antes”, explicó a Infobae uno de los integrantes de la comitiva presidencial.

El Presidente partirá rumbo a Los Ángeles el miércoles a la noche una vez de finalizar su participación en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en el municipio de Moreno. En el entorno del libertario explican que concentrarán todas las actividades el jueves, fecha en donde estaba prevista una reunión con empresarios de distintos rubros organizada bajo el paraguas del economista Michael Milken, director del Milken Institute, donde Milei ya habló en dos oportunidades en el último año y medio.

En esta oportunidad, Milei no disertará en una conferencia, sino que se reunirá directamente con aproximadamente 80 empresarios de diferentes rubros que buscan conocer la coyuntura y el rumbo de la gestión.

Después de su paso por el estado de California, el presidente preveía partir rumbo a Las Vegas. La reunión con directivos de cadenas hoteleras parecía ser una ocasión imperdible para que pudiera extender su estadía para ver una obra de teatro de su expareja Fátima Florez, quien se presentará en el Hotel Casino Sahara durante el viernes y sábado de esta semana, como parte de las celebraciones oficiales por el Mes de la Hispanidad. Todavía no tienen la certeza de cuántos de los empresarios hoteleros irán a Los Ángeles.

En las altas esferas de la Casa Rosada creían realmente necesario que no asista a ese evento como para evitar que la oposición pudiera pegarle al Gobierno con ese tema a días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. “El horno no está para bollos”, alegó otra fuente de la Presidencia.