Después de una serie de idas y vueltas, finalmente, renunció a su cargo el director de Minería, Marco Licciardi. El funcionario presentó su renuncia indeclinable, argumentando que su alejamiento se debe a razones “estrictamente personales”.

Lo cierto es que las fuentes consultadas atribuyen la renuncia de Licciardi a la casi nula relación con algunos sectores de la actividad minera en el departamento y a una interna de larga data con el Consejo Deliberante calingastino.

Es que, el ahora exfuncionario del intendente peronista, Sebastián Carbajal, intentó mejorar la relación con los proveedores nucleados en la Cámara de Servicios mineros y Afines de Calingasta (CaSeMiCa).

A esto se sumó que un grupo de trabajadores desocupados salió a reclamar que los contraten en las empresas mineras. Si bien se desconoce si estos trabajadores fueron censados, las fuentes aseguran que son alrededor de 400 personas, algunas de las cuales cuentan con capacitación para trabajar en minería.

En medio de este contexto de reclamos, la comuna decidió crear la Mesa Minera de Calingasta, un lugar en donde debían confluir funcionarios del Ejecutivo, incluyendo al mismo Licciardi y su equipo de tres profesionales, los prestadores nucleados en las cámaras y las personas que están buscando empleo.

Tras la conformación de la Mesa, hubo intenciones de que el Consejo Deliberante declarara de Interés Municipal a este espacio de diálogo. Este rechazo a la iniciativa de dar su apoyo a un organismo creado por el oficialismo dejó en evidencia una vez más las diferencias que hay entre los ediles y el Ejecutivo que preside Carbajal.

Además, tras la falta de apoyo por parte de los ediles, los miembros de la Mesa consideraron que esto le quitó peso político, por lo que, de a poco, fueron mostrando un creciente desinterés por participar de la mencionada Mesa.

En medio de este contexto, Licciardi resolvió apartarse del cargo. En su carta de renuncia argumentó que “esta decisión responde a motivos personales, que me impulsan a emprender nuevos desafíos profesionales. Quiero dejar en constancia mi profundo agradecimiento por la oportunidad que me brindó de servir a la comunidad de Calingasta en este cargo”, aseveró el exfuncionario en la carta que presentó este lunes.

Además, Licciardi agregó: “durante mi gestión, he tenido el honor de trabajar con un equipo de profesionales comprometidos y dedicados, y he sido testigo del potencial que tiene este departamento en materia minera. Me llevo conmigo el valioso aprendizaje y la experiencia adquirida, así como el grato recuerdo de la calidez y el espíritu colaborador de la gente de Calingasta”.

Con la renuncia de Licciardi, ya son 10 los funcionarios que dejan la gestión de Carbajal en 16 meses de gestión al frente del departamento cordillerano. Es que antes de Licciardi, ya había renunciado Óscar Gallardo, que fue el anterior funcionario a cargo de Minería.

Este alejamiento se suma a los de Carlos Perelló, Daniel Anes, Carlos Rivero, Edgardo Aballay, Óscar Gallardo, Carlos Cortéz, Javier Sierra, Daniel Roco y José Luis Aballay en áreas como Obras y Servicios, Hacienda, Cultura, Agricultura, Minería, Administración, Prensa y Protocolo, Obras y delegaciones de Villa Calingasta y Barreal.