A poco más de dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, el presidente Javier Milei intensificó su participación en la campaña al visitar la planta de Sidersa en San Nicolás. Allí, este viernes, anunció una reforma laboral y tributaria.

Durante su alocución, el mandatario destacó los logros recientes de su gestión. "Es un gran día para el futuro económico del país. Ayer logramos un apoyo histórico de Estados Unidos para el futuro," declaró. El Presidente aseguró que lo conseguido desde diciembre de 2023 "ha marcado el rumbo" y le ha otorgado al país “respeto en todo el mundo”, vislumbrando un “hito fundacional para una nueva era que está comenzando”.

El jefe de Estado hizo un fuerte énfasis en la necesidad de transformar el mercado de trabajo, anunciando que su gobierno impulsará una reforma general del régimen laboral. Su objetivo es claro: "Necesitamos más empresas contratando y más trabajadores trabajando," liberando el marco jurídico para que "deje ser un obstáculo".

Milei insistió en la necesidad de flexibilidad, argumentando que si "nadie quiere cambiar los marcos actuales, seguirán como están." Aclaró que buscan ofrecer la capacidad de generar más puestos de trabajo con mejores salarios y, fundamentalmente, que "no sea necesario contratar un abogado para generar empleo formal."

En este contexto, el Presidente prometió "terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio," eliminando la discrecionalidad de los jueces. Explicó que la reforma busca otorgar mayor libertad en la redacción de acuerdos, incluso permitiendo elegir la moneda de remuneración. "El fin de este plan es dinamizar la economía," resumió.

El mandatario también abordó el tema fiscal con la promesa de una reforma tributaria que implicaría la eliminación de 20 impuestos. "Vamos a cortar de cuajo con esta adicción de inventar impuestos," enfatizó, y vaticinó que el próximo Congreso será "más reformista que el actual."

Milei aprovechó para solicitar apoyo para "las decenas de diputados y senadores en todo el país," a la vez que reconoció la importancia de aquellos legisladores que, "sin pertenecer al Gobierno, comparten el destino de país al cual conducen estas reformas."

En su visión económica, anunció que "vamos a abrir las puertas de nuestro país para que ingresen productos de todo el mundo," un cambio de paradigma que augura una "revolución productiva sin precedentes," bajo el plan que denominó "Hacer Argentina grande otra vez."

Finalmente, el Presidente cerró su discurso con un llamado a la perseverancia: “Abandonar la falsa idea que nos conduce al fracaso es la única manera de llegar al otro lado. No aflojemos, el camino es arduo, pero estamos más cerca que nunca de cambiar el rumbo de manera definitiva.”

La elección de Sidersa como escenario no fue casual. La empresa es la primera iniciativa netamente industrial en sumarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en julio de este año, con un proyecto que requiere una inversión de aproximadamente $300 millones de dólares.

En un acto anterior en Mendoza, el jueves, Milei había arengado a sus seguidores con un mensaje dicotómico: "Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. Tenemos que decidir si seguimos por el camino en el que baja la inflación, cae la pobreza y suben los salarios, o si volvemos al modelo comunista del pasado que nos hundió."