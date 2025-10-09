El presidente Javier Milei continúa encabezando la campaña de cara a las elecciones legislativas 2025. En horas de la siesta de este jueves, el mandatario nacional visitó Mendoza, donde dio un discurso en el almuerzo de la Cámara de Comercio y Agropecuaria, en donde elogió la actividad privada de la vecina provincia, sobre todo la industria vitivinícola.

Los 800 asistentes, entre los que había empresarios, productores y funcionarios, escucharon como el presidente libertario elogió al capital privado, como impulsor del pueblo mendocino, haciendo eje en el crecimiento del Valle de Uco. “Comenzó siendo un desierto y fue transformado, gracias al ingenio humano, en un bastión global de la industria vitivinícola. Una zona que hoy es reconocida por la calidad de sus vinos, sus bodegas multipremiadas, por su belleza y sus restaurantes, de estrellas Michelin, que atraen a turistas de todo el mundo. Y este fenómeno no se detuvo solo en el Valle de Uco, sino que se esparció al resto de la provincia e, incluso, comenzó a contagiarse en provincias aledañas, debido al gran éxito de nuestra cordillera en esta producción”, expresó.

Luego, Milei calificó a la vitivinicultura como “un testamento” y la “excepcionalidad argentina”. Incluso reforzó diciendo: “Cuando nos encontramos con condiciones climáticas adversas para la producción, logramos convertirnos en vanguardia del vino, de altura. Además, fuimos pioneros en materia de indicaciones geográficas y en materia de denominación de origen controlada, en toda América. Como resultado, cualquier ciudadano del mundo que hoy piense en Malbec piensa en Argentina, convirtiéndolo así en una pieza fundamental de nuestra marca país. Pero sea cual sea la industria, cuando nos dejan, cuando el Estado no se entromete, cualquier adversidad palidece ante el talento y la capacidad de nuestro pueblo.

En otra parte del discurso pidió respaldo en las urnas el 26 de octubre para Petri y los demás candidatos de Libertad Avanza (LLA). Luego advirtió: "Estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado", subrayando la importancia de consolidar los avances de su gestión y asegurar el rumbo de sus reformas.

Concluida esta actividad, el presidente tiene previsto dar una caminata blindada por la peatonal junto a Luis Petri. Serán dos cuadras, por lo que la militancia tendrá poco tiempo y espacio para ver de cerca al líder de la LLA.

Las protestas por la visita del presidente libertario no faltaron en Mendoza. Así como viene ocurriendo en otras provincias, al mandatario lo esperaron con pasacalles que manifestaban el repudio de su arribo a la vecina provincia, como también manifestaciones de grupos opositores de las asambleas del agua contra la minería y militantes de algunos sindicatos.

Para estos manifestantes les fue imposible acercarse al presidente. Es que el predio del centro de convenciones y varias cuadras a la redonda fueron cercado por policías provinciales, federales y Gendarmería.