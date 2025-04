Desde las 9 de la mañana el Gobierno provincial y los sindicatos docentes se reunirán nuevamente en el marco de la conciliación obligatoria que dictó la Subsecretaría de Trabajo, en un clima de tensión por las posiciones anticipadas de ambos lados.

Desde la administración provincial, la semana anterior el Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, sostuvo que si los docentes no aceptan el ofrecimiento de los $100 mil pesos por única vez y abonado en dos tramos, tampoco continuaría la oferta del no descuento del día de paro, algo que por ahora se encuentra suspendido.

Por otro lado, desde el sector que nuclea a los docentes, distribuidos en tres gremios que son UDA, UDAP y AMET, ya anunciaron que no aceptarán la medida. Esto es porque el dinero ofrecido no es remunerativo y no se sostendrá en el tiempo, mientras desde el lado de los trabajadores buscan un aumento significativo, que según expresaron, les permita recuperar el 25% perdido en diciembre del 2023.

El diálogo se retomará en Trabajo luego de lo que fue el fuerte anuncio del gobernador Marcelo Orrego en su mensaje anual ante la Asamblea Legislativa. Allí, el mandatario anunció el boleto escolar gratuito tanto para alumnos como para docentes.

Si bien la medida tiene un impacto en lo económico, para los gremios docentes no es suficiente, dado que lo que aguardan es un incremento que se refleje en el salario, mencionaron desde el gremio con mayor cantidad de afiliados.

Esto por ahora se observa con gran complejidad de parte del Gobierno si se toman las palabras del ministro de la cartera económica, Roberto Gutiérrez, quien sostuvo este martes que la recaudación es menor y que el dinero enviado por nación a modo de coparticipación también viene a la baja. Esto se lee como el anticipo el clima hostil en el que se darán las conversaciones.

La conciliación obligatoria caducará este viernes en su primer plazo, aunque desde el área que conduce Franco Marchese pueden extender ese periodo de diálogo obligado en 10 días hábiles más, lo que se traduce en dos semanas más que pueden tener ambas partes para intentar llegar a un acuerdo.