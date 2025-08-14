La séptima sesión del año del periodo ordinario de la Cámara de Diputados tuvo lugar este jueves en la Legislatura y fue la más rápida del año. Es que los legisladores sesionaron todos los temas en un lapso de 36 minutos. Como temas destacados, trataron un convenio con Iglesia de los Santos de los Últimos Días y una modificación a la Ley Impositiva.

La sesión solo asunto salido de despacho de comisión y otro que se trató sobre tablas, tras haberse trabajado durante un tiempo en comisiones. El resto, fueron pedidos de declaración que algunos diputados hicieron en torno a eventos, festividades o aniversarios que son en los próximos días.

La sesión que tuvo apenas 36 minutos de duración, terminó por aprobar un Convenio Marco de Colaboración suscripto entre el Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días.

Según dio a conocer el diputado Gustavo Núñez, se trata de un acuerdo que dotará de “equipamiento tecnológico médico para seis hospitales y para una unidad móvil. El Ministerio se comprometió a gestionar los servicios mencionados”.

Los centros de salud que recibirán el equipamiento son: el hospital Alfredo Rizo de Angaco, Stella Molina de San Martín, hospital José Giordano de Albardón, Centro de Salud de Ullum, Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento y microhospital de Los Berros, además del tráiler sanitario.

Se trata de equipamiento para telemedicina y rayos, entre otros elementos que significan un aporte importante de dinero de parte de la comunidad religiosa mencionada.

El otro punto que se trató sobre tablas fue una modificación a la Ley Impositiva 2025 que se vino tratando en comisión y el pasado martes acordaron continuar con las charlas para poder bajarla hoy al recinto, algo que terminó siendo positivo, ya que encontraron consenso y terminó saliendo por unanimidad de la cámara. Esto significó que todos los diputados votaron favorable la modificación, que entre algunos cambios consistían en brindar herramientas para Rentas y ampliación de beneficios otorgados a la actividad industrial, en el marco de políticas de incentivo a las industrias.