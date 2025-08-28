La encuesta Latam Pulse, elaborada en conjunto por Bloomberg y Atlas Intel, reflejó en su última edición un aumento en la desaprobación hacia Javier Milei. El estudio, realizado entre el 20 y el 25 de agosto de 2025, muestra que en Argentina un 51,1% rechaza la gestión presidencial, mientras que un 43,8% la aprueba y un 5,1% no tiene opinión definida.

En cuanto a la evaluación del Gobierno, un 46,4% lo califica como “malo o muy malo”, un 35,8% lo considera “excelente o bueno”, y un 16,9% lo ubica en un punto intermedio. Para especialistas, la caída en la imagen del Presidente podría estar relacionada con el presunto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a Karina Milei y a los primos del mandatario, Martín y “Lule” Menem.

La situación económica aparece como uno de los ejes más críticos:

Economía familiar: 55% la califica de mala, frente a solo un 22% que la ve buena.

Economía nacional: 65% considera que es mala y apenas un 18% la percibe como buena.

Mercado laboral: 73% tiene una valoración negativa.

Si bien la inflación dejó de ser la primera preocupación, pasó de 55% en mayo a 28,5% en agosto, las expectativas a futuro empeoraron: creció la percepción de que la economía del país se deteriorará (del 39% al 47%), lo mismo que la situación familiar (de 34% a 43%) y, con mayor fuerza, la laboral (del 38% al 51%).

Los principales problemas identificados por los argentinos son la corrupción (36,9%) y el desempleo (36%), seguidos por la inflación (28,5%), la debilidad institucional (28,1%), la inseguridad (24,3%) y la educación (20,4%). Además, el 46% de los encuestados cree muy probable que se conozcan grandes fraudes o esquemas de corrupción en el corto plazo.

En cuanto a las redes sociales, un 48,9% considera necesaria una ley de regulación, mientras que el 55,9% cree que las fake news representan una amenaza real para la democracia.