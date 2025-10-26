En medio de la intensa jornada de las Elecciones Legislativas 2025, una de las postales más esperadas fue la llegada de Mirtha Legrand, quien a sus 98 años volvió a dar el ejemplo de compromiso democrático. La diva de los almuerzos arribó pasadas las 13 a la Escuela Primaria Común N.º 20 Carlos María Biedma, en Palermo, donde fue recibida entre aplausos, selfies y expresiones de afecto por parte de los presentes.

“Sí, contentísima. Además, ayer hice un rating buenísimo”, bromeó la conductora, apenas descendió del vehículo, con su característico humor y elegancia. Vestida con tonos celestes y blancos, Mirtha no dejó pasar el simbolismo de su atuendo: “Me vestí con los colores de la patria. Voto con ilusión”.

Con su gesto sereno y sonriente, la conductora recordó con emoción sus primeras experiencias electorales: “La primera vez que voté, ¡hace muchísimo!”, dijo entre risas, mientras saludaba a los curiosos que se acercaban a fotografiarla.

Minutos después de emitir su voto, habló con los periodistas y dejó un mensaje cargado de emoción: “Que siempre haya libertad en la Argentina para votar y que sea un país democrático”. Al ser consultada sobre si aún la conmovía el acto de votar, fue contundente: “Siempre”.

La presencia de Mirtha en esta elección generó especial alegría, ya que en los comicios anteriores no había podido asistir, algo que fue noticia en aquel momento. Su regreso reafirmó su compromiso cívico, incluso cuando, por ley, las personas mayores de 70 años no están obligadas a votar.

A lo largo de las décadas, Mirtha ha hecho del voto un verdadero ritual. En cada elección, posa con su DNI, conversa con la prensa y transmite su entusiasmo por ejercer su derecho ciudadano. Su historia democrática se remonta a 1951, cuando una joven Legrand de 24 años participó en las primeras elecciones con sufragio femenino, hecho que quedó registrado en un video histórico del Archivo General de la Nación.

Este domingo, esa misma mujer —que fue testigo de casi un siglo de historia argentina— volvió a protagonizar un capítulo más de su largo vínculo con la democracia. Con su look patriótico, su sonrisa intacta y su frase final, Mirtha dejó un mensaje que resume su legado: “El día que no me reconozcan o no me esperen así, voy a sufrir mucho. Me hace feliz estar acá, con mi gente, votando por mi país”.