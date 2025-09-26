En el marco de una agenda institucional desarrollada en el departamento Jáchal, el vicegobernador Fabián Martín participó este jueves de la entrega de notebooks a docentes, una acción que forma parte de un programa provincial impulsado por el gobernador junto al Ministerio de Educación.

“Es algo realmente importante porque es un instrumento esencial para mejorar la calidad educativa”, aseguró Martín durante el acto, y agregó: “Es un programa que ideó el señor gobernador con el Ministerio de Educación. Estamos contentos de poder venir y mostrar que la educación es un eje central en nuestra gestión. Es una apuesta de largo y mediano plazo y sabemos que es el camino”.

El vicegobernador subrayó que el objetivo principal es dotar a los docentes de herramientas tecnológicas que permitan potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje: “Para eso hay que darles a los docentes las herramientas, y para eso estamos acá”, afirmó.

Entrega de equipos

La jornada en Jáchal no se limitó únicamente a la distribución de notebooks. También se llevaron adelante otras actividades oficiales vinculadas a la agenda institucional, que incluyeron reuniones con referentes locales y visitas a instituciones del departamento.