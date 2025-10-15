Mientras se desarrollaba la sesión especial de la Cámara de Diputados en la que los legisladores trataban una comunicación en defensa y contra la eliminación de la Zona Fría que pretende eliminar Milei a San Juan de esa nómina de beneficios, ingresó a la Legislatura la terna que definirá al próximo Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan.

El vicegobernador, Fabián Martín, luego de haberse aprobado la comunicación que buscan enviar a Nación, dio a conocer que durante el desarrollo de la sesión especial ingresó a la Cámara de Diputados la comunicación de parte de la Justicia. Es que este martes el Consejo de la Magistratura eligió a la terna definitiva que competiría por el cargo que quedó vacante tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani.

Sin embargo, al tratarse de una sesión especial convocada para tratar un solo tema, la terna de funcionario judicial no tomó estado parlamentario, por lo que deberá esperar hasta la próxima sesión ordinaria.

De acuerdo al calendario legislativo y teniendo en cuenta que no habrá sesión esta semana y viene un periodo electoral, la próxima sesión tendría lugar el jueves 30 de octubre. Recién en esa semana la terna pasaría a comisión para que la Cámara pueda tomar las entrevistas a los candidatos definitivos.

Los tiempos indican que con esas dos semanas primeras de noviembre, con la terna ya pasada a comisión y con los días para poder realizar las entrevistas, el nuevo jefe de los fiscales de la provincia podría ser designado el jueves 13 noviembre, aunque eso podría modificarse.

Entre Guillermo Baigorrí, Rolando Lozano y Matías Senatore saldrá el nuevo Fiscal General y es el cuerpo legislativo el que elegirá al funcionario, que por ahora es incierto quien podría ser, aunque existe un favoritismo hacia Baigorrí por parte del oficialismo, que por ahora (y con compañía de algunos aliados permanentes y eventuales), podría imponerse en la designación.

Por su parte, Lozano y Senatore tienen el visto bueno de parte de algunos integrantes de la Corte y también son bien vistos por algunos sectores que no responden al oficialismo, aunque otros sí tienen un vínculo como es el Bloque Bloquista, socio de Producción y Trabajo en lo electoral.