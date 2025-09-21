El presidente del PRO en San Juan, Enzo Cornejo, analizó la crisis que atraviesa el partido a nivel nacional y remarcó la necesidad de abrir un diálogo interno después de las elecciones. “Primero, respeto y responsabilidad. Estamos en un proceso eleccionario donde cuatro distritos de todo el país han tomado una decisión de tener una alianza con La Libertad Avanza y el resto hemos seguido fortaleciendo las alianzas provinciales”, sostuvo.

Cornejo reconoció que el espacio se debe un debate profundo y que la conducción debe fijar un rumbo claro: “Seguramente nos debemos una charla después de las elecciones. Tenemos que tener la posibilidad de tener un diálogo fluido con Mauricio (Macri), que está regresando y apareciendo estos días, por una simple cuestión de que necesitamos tener una mirada a futuro, saber cómo nos vamos a posicionar para adelante, una hoja de ruta cierta y verdadera”.

El también diputado provincial se refirió a las tensiones con Patricia Bullrich, quien supo conducir los destinos del partido pero hace unos meses se afilió a La Libertad Avanza. “Siempre dije que el diálogo tiene que existir y en este caso la falta de respeto, las desconsideraciones, todas las cuestiones arbitrarias no suman. Espero que exista el diálogo entre estas personas que realmente le han hecho mucho daño a nuestro espacio, pero hay que considerar que cuando representamos una cuestión institucional, si tenés que tener el diálogo se llame como se llame”, afirmó.

Respecto al escenario electoral, Cornejo advirtió sobre el resultado de La Libertad Avanza en distintos distritos. “La Libertad Avanza tuvo un llamado de atención fuertísimo en Corrientes y en la provincia de Buenos Aires. Ahí te das cuenta de que la humildad tiene que existir, el diálogo tiene que existir y el argentino no quiere más gritos, no quiere más soberbia de ningún lado y menos nosotros que representamos la bandera contra el kirchnerismo”.

El titular del PRO sanjuanino también envió un mensaje directo al presidente: “Creo que necesita recapacitar, tiene que tener la serenidad de saber que tiene que contar con esos sectores de la política que hemos aportado para que él conduzca los destinos del país. Espero que tenga esa grandeza, saber reconocer los errores y saber que los argentinos queremos vivir en un país normal y en alguien que nos represente a todos exactamente de la misma manera”.

Finalmente, subrayó que el resultado electoral bonaerense debe ser leído como una señal clara. “El resultado de la provincia de Buenos Aires fue un gran llamado de atención. Que Kicillof supere a las otras fuerzas políticas con más de 25% en La Matanza te tiene que llamar la atención y hay que saber que algo estamos haciendo mal”, concluyó.