El Servicio Penitenciario de Chimbas se prepara para una transformación clave en su infraestructura. En los próximos días quedará inaugurado el Sector 5, la primera etapa de la ampliación que busca dar respuesta a la sobrepoblación carcelaria. Si bien aún no está confirmada la fecha, se aguarda por la agenda del gobernador para concretar el acto de corte de cinta. Esto permitirá el ingreso de unos 120 agentes penitenciarios nuevos.

El penal, diseñado originalmente para 850 internos pero que hoy supera los 1.840 alojados, incorporará un nuevo módulo con capacidad para 236 personas distribuidas en cuatro pabellones que suman 15.100 m² cubiertos.

El sector cuenta con 58 celdas comunes y una adaptada para personas con discapacidad, organizadas en dos niveles. Además, dispone de áreas de recreación, salones de día, espacios deportivos, controles de seguridad reforzados, estructuras antimotines y equipamiento antivandálico.

El enfoque de la obra también contempla la reinserción social: cada pabellón tendrá tres salas de entrevistas para tratamientos psicológicos y sociales, y se suman espacios para visitas familiares, dormitorios para encuentros íntimos y un Salón de Usos Múltiples destinado a la educación y formación laboral.

Para su puesta en marcha, el Gobierno confirmó el ingreso de 120 nuevos agentes penitenciarios, que comenzarán a desempeñarse en esta sección. Una vez habilitado el Sector 5, se iniciará la construcción del Sector 6, que replicará estas características y permitirá completar la proyectada ampliación del 55%.