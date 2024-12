Hace cuestión de días, se vivió una situación verdaderamente tensa dentro del Centro Cívico. Específicamente esto sucedió en el sector de Ambiente, cuando un excandidato a gobernador acusó a un empleado de perjudicar a su empresa por una ‘persecución ideológica’.

Sergio Vallejos, líder de Evolución Liberal, explicó en Banda Ancha qué fue lo que ocurrió. El entrevistado reveló que es propietario y socio - gerente de una empresa, la cual se dedica al tratamiento de residuos peligrosos producidos por minería, salud e industria. En ese sentido él estaba tramitando la debida habilitación para que les dejaran seguir trabajando legalmente.

'No nos daban este documento y yo empecé a reclamar. Eso lo tiene un evaluador, que revisa como se desempeña la empresa. Esta persona empezó a ponernos palos en la rueda desde hace 6 meses y en un momento trató muy mal a mi empresa diciendo que ‘éramos todos unos vagos’’, explicó.

Vallejos aseguró que este sujeto, al que prefirió no nombrar, trató muy mal a una licenciada en Gestión Ambiental que trabaja en su empresa. Esa habría sido la gota que rebalsó el vaso, provocando que él fuera furioso al Centro Cívico para hablar con ese trabajador.

'Eso me hizo explotar, fui a Ambiente y le dije: 'Perdoname pero soy muy de barrio, tratame mal a mi. Si sos tan macho para tratar mal a una mujer'. El tipo renunció al expediente y después el secretario me dijo que no estaba al tanto. Yo no pretendo tener padrinos políticos, actué como cualquier ciudadano. Hice mi expediente por el canal que tiene que ser, por eso no se enteró. Nos llamaron a una reunión y nos dijeron que estaban muy preocupados', manifestó.

El empresario aseguró que su compañía se encarga de procesar el 90% de los residuos patogénicos que genera el sector de salud de San Juan. Por este motivo, provocar que su firma deje de trabajar en los establecimientos médicos de la provincia, podría generar importantes consecuencias.

‘Él me amenazaba con clausurarme la empresa. Si eso pasa, primero que habría emergencia sanitaria inmediata en San Juan. Segundo ¿en Navidad me vas a clausurar la empresa? Hay que pagar aguinaldo, sueldos, leasing de camiones, un crédito porque hemos invertido en maquinaria carísima ¿Cuál es el motivo por el que me vas a clausurar? no me sabía decir. Este chico está puesto ahí por el gobierno uñaquista, su mamá es una política abogada del sector uñaquista. Es la vendetta ideológica del uñaquismo’, aseguró.

En ese contexto, Vallejos aseveró que por más que Orrego eligió a sus funcionarios, en el Centro Cívico habría ‘una estructura peronista - uñaquista’ conformada durante 40 años. En ese mismo orden acusó a estas personas de ser los responsables de ‘operar en contra de la agilidad del gobierno’.

‘Están acostumbrados estos chicos a que nadie se les pare en frente, a que nadie les diga nada, a ser atropelladores seriales, yo me los banqué durante 5 años. Hay persecución ideológica, así que voy a ver si cabe ahí el delito de eso y ya llega fin de año, tampoco uno lo quiere hacer, pero debería haber una denuncia’, sentenció.

Mirá la entrevista completa: