En el programa Entre Vistas, Jorge Escobar, empresario y exgobernador de San Juan, se refirió a la actual gestión de Marcelo Orrego, con quien asegura mantener un vínculo de diálogo institucional.

“Hablo con Orrego, no sé si seguido, pero hablo. Hablamos sobre la marcha de la provincia, de cosas que están pendientes. Él tiene sus tiempos y su impronta”, expresó Escobar, para luego advertir sobre lo que considera un desafío urgente para San Juan: “A mí me preocupa y desespera que se nos viene una explosión de crecimiento en unos tres años”.

En ese sentido, apuntó a la necesidad de anticiparse a la demanda que generará el desarrollo minero: “Lo dicen los pronósticos y la realidad, el año que viene hacemos el camino, luego otra cosa y en 2027 se nos viene la mina. Cuando venga esa explosión uno tiene que estar preparado logísticamente hablando. Hay que tener un plan de viviendas mucho más ambicioso que el que tenemos hoy, mejores caminos o agrandar la que está o al menos pensarla. Es cierto que no hay plata, pero si la plata aparece de aquí a un año y usted no tiene el proyecto, ¿cómo hace?”.

Escobar valoró el perfil prudente del gobernador, pero fue claro en su señalamiento: “Yo lo veo a Orrego bien encaminado, pero me parece que lo que le falta es velocidad. Es una persona tranquila, prudente, pero creo que hace falta más velocidad en pensar para adelante”.

También destacó el manejo financiero de la provincia: “Es una coyuntura nacional difícil la que le toca a Orrego, pero dentro de lo difícil, lo bueno que tiene es que está gestionando bien las cuentas. Tiene un muy buen ministro de Economía, pero él también es una persona que está acostumbrada a no malgastar, por lo tanto me quedo tranquilo con que la provincia, aún con este tipo de problemas, la mantienen en equilibrio���.

Finalmente, remarcó que el crecimiento no puede seguir atado a la espera de fondos nacionales: “Lo que pasa es que falta el puntapié con decir ‘cómo crezco con cosas que me pertenecen y no me las dan’”.