Jorge Escobar, exgobernador sanjuanino y actual empresario, brindó una entrevista en el programa Entre Vistas, por Canal 13, donde se mostró abierto y reflexivo al hablar sobre las huellas personales que le dejó su paso por la política.

Contó que hoy sus amistades están fuera de ese mundo: “Tengo amigos dentro de la política, antes no los tenía", dijo y acto seguido agregó relacionando a que algunas amistades llegaron posiblemente por la ambición que ocasiona el poder, que 'la ambición es válida, porque uno ambiciona algo y el tema es cómo se llega a eso. Yo hoy me saludo con la mayoría y converso con la mayoría. No me siento habitualmente en un café a hablar de política, mis amigos están en el ámbito de la vida privada, con los que comparto una cena, mi mesa de póker todas las semanas”.

Sin embargo, reconoció que su gestión como gobernador lo alejó de muchos afectos. “Haber pasado por la gobernación me costó muchos amigos. Me costó por una sencilla razón, tuve equivocaciones. La destitución no fue una casualidad si yo hubiese estado con ejercicio político de tiempo. Y además de eso, comprendí que los amigos eran para los asados y no para decir ‘porque sos mi amigo, me acompañás’”, reflexionó el exmandatario.

También compartió el dilema que implica romper vínculos por diferencias: “Cuesta la amistad con el amigo cuando no cumple las expectativas que esperabas, ¿cómo le decís basta? Y se lo tenés que decir, eso también cuesta. A lo mejor yo tampoco cumplí las expectativas que ellos tenían”.

Emocionado, reconoció que ha buscado saldar cuentas del pasado: “Estos años he logrado recomponer amigos y familia también. Puede haber cosas pendientes, pero he ido tratando de cancelar las deudas afectivas, deudas con gente muy cercana y con personas que aún busco de épocas mías de universidad”.

Y cerró con una frase cargada de nostalgia: “Hoy, después de 60 años de egresados de aquella primaria, nos escribimos todos los días con mucha alegría. Nos fuimos por caminos distintos, no por enemistad. Y hoy cuando nos vemos, nos abrazamos cada vez más fuerte, porque no sabés en la próxima juntada a quién dejás de abrazar”.