En la Cámara de Diputados la sesión inició con un cruce entre legisladores opositores y el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Enzo Cornejo, quien presidía la segunda sesión extraordinaria. Fue por un proyecto de declaración contra el presidente Javier Milei, que no logró que se trate en la sesión y fue pasado a comisión. El caucetero disparó contra el resto de los legisladores de otros bloques y dijo que hubo censura en la Cámara de Diputados.

El proyecto del diputado caucetero es sobre el escándalo que sucedió entre Milei y la criptomoneda $Libra.

‘Lamentablemente otros bloques decidieron no tomar posicionamiento. Es lamentable que en el recinto los representantes, son representantes del pueblo y quieren escuchar cual es la opinión de los diferentes espacios políticos en relación a diferentes temas que pasan, no sólo en el ámbito local, sino a nivel nacional. Las acciones del presidente terminan repercutiendo a nivel general y lamentablemente eso no pasó, no se dio la discusión por una decisión del oficialismo’, dijo Escudero.

El diputado caucetero disparó contra otros bloques y sostuvo que ‘lo más lamentable es el miedo, el miedo a opinar, a hablar, a tomar una posición, una postura. Pero nosotros somos representantes del pueblo, la gente necesita saber qué pensamos, que piensa nuestro espacio político, qué piensa el radical, el bloquismo, creo que Patinella (diputado libertario) también, alguna expresión tiene que dar, somos representantes del pueblo y el recinto es el lugar para debatir, discutir y tomar posición’.

Una de las quejas de del bloque Justicialista es que el diputado no contó con los minutos para expresarse sobre el proyecto, dado que el reglamento interno indica que cuenta con 5 minutos. Pese a esto, desde la presidencia de la cámara entendieron que el legislador caucetero hizo uso de su turno de habla. Luego, hubo moción del diputado Fernando Patinella para que el proyecto pase a comisión, algo que logró la mayoría de los votos del cuerpo.

Por último, el legislador del Este mencionó que ‘era una simple declaración de repudio y el bloque oficialista decidió censurar, pasar a comisión el tema, no dando el debate, no dando la discusión’.