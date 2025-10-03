A las 23.38 de este jueves José Luis Espert, candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) publicó un video publicado en sus redes sociales, para dar respuesta a las acusaciones que aseguran que recibió una transferencia de 200.000 dólares de una empresa vinculada con Fred Machado, un empresario detenido por cargos de narcotráfico.

En un video de poco más de seis minutos, el libertario reconoció que recibió una transferencia, aunque aclaró que no se trató de una maniobra ilegal. El legislador aseguró que él tuvo vinculación con una empresa y negó de plano que se trate de un aporte de Machado para ayudar a solventar la campaña de 2019, cuando él compitió por la presidencia de la Nación.

Espert explicó: “A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La sociedad cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política”.

Luego agregó que “en ese momento, las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue una de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”.

Sobre el dinero recibido, aseveró que no se trató de algo ilegal y enumeró cinco puntos: “Quiero dejar claro: uno, los pagos que se me hicieron no fueron de campaña ni del ejercicio de la función pública, sino producto de mi actividad privada. Dos, jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. Tres, jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar de origen ilícito. Cuatro, los trabajos por los que cobré fueron solo preparatorios o de mi investigación propia. Quinto, puedo haber pecado ingenuo, pero delincuente, jamás”.

El libertario también habló de las dudas que se han generado sobre su patrimonio. El candidato de la LLA aseguró: “hace cuatro años inventaron esta campaña sucia que hoy repiten. Grabois volvió a levantar los mismos argumentos y encima ahora se mete con mi familia. La usa como supuesta prueba de mi crecimiento patrimonial. Les cuento que en 2018 falleció mi padre. Junto con mis hermanos, heredamos en Pergamino el campo que él trabajó toda su vida. Es por eso que en los años siguientes mi patrimonio crece, porque empecé a cobrar un dinero que antes no tenía”.

Fuentes vinculadas con la Presidencia, aseguraron que este video en el que se ve a Espert leyendo su mensaje fue por referentes políticos de la gestión del presidente Javier Milei. Minutos después de su publicación, el mismo presidente reposteó el material de Espert y aseguró que con esta aclaración el candidato está “desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo” y luego concluyó diciendo que el sector de los K está “tapado” de causas de corrupción.