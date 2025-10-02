En medio de una tensa entrevista televisiva, José Luis Espert se negó reiteradamente a contestar si recibió US$200.000 del empresario Fred Machado durante la campaña de 2019, una acusación que surgió a partir de una presentación realizada por Juan Grabois.

“No voy a responder, no le voy a dar el gusto a Grabois, le voy a responder en la Justicia”, afirmó Espert en diálogo con A24, cuando se lo consultó sobre la supuesta transferencia bancaria que aparece en una causa judicial en Estados Unidos contra Machado, actualmente con prisión domiciliaria en Viedma tras ser acusado de lavar dinero para narcotraficantes.

Ante las repreguntas, el diputado sostuvo que se trata de “un papel trucho de una contabilidad paralela” y que no permitirá que el tema se instale en el escenario electoral. “A Grabois le voy a contestar donde radicó la demanda y lo voy a seguir hasta abajo de la cama”, expresó, al tiempo que calificó el caso como una denuncia que se reflotó con fines políticos.

El legislador recordó que en 2020 no ejercía ningún cargo público y aseguró que puede justificar todos sus ingresos: “En ese momento trabajaba en el sector privado. Todo el dinero que tengo lo puedo demostrar”.

Su vínculo con Machado

Pese a su defensa, Espert admitió que en 2019 viajó en un avión privado de Machado para presentar uno de sus libros en Viedma, en plena campaña presidencial. También reconoció que se trasladó en varias oportunidades en una camioneta blindada Grand Cherokee que pertenecía al empresario.

“Me subía a donde me decía el partido. En campaña, el partido te da el traslado. En ese momento recién entraba en política, vivía en una nube de pedos”, explicó. Además, remarcó que “un candidato no maneja fondos de campaña” y que él no fue quien acercó a Machado al espacio político.

Según su relato, conoció al empresario a través de un abogado que le comentó que se trataba de “un argentino en Estados Unidos, exitoso y simpatizante de las ideas de la libertad”, quien se ofreció a facilitarle medios de transporte para sus actividades públicas.

Reacciones políticas

El caso generó ruido en el oficialismo y la oposición. El presidente Javier Milei respaldó públicamente a Espert, al calificar las acusaciones como “chimentos de peluquería”. Distinta fue la postura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien pidió explicaciones y aclaraciones urgentes.

Consultado sobre esas declaraciones, Espert respondió: “Hablé con Patricia y me dijo que fue una mezcla de una declaración desafortunada que además fue malinterpretada”.

Mientras tanto, en el Congreso, legisladores de Unión por la Patria reclamaron que Espert renuncie a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, en medio del debate por el Presupuesto 2026, debido a sus vínculos con el empresario procesado por narcotráfico.