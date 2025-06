El diputado nacional José Luis Espert fue el protagonista de una fuerte controversia este miércoles durante su participación en el XVII Congreso Internacional de Comunicación Política, realizado en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA). En pleno panel legislativo, Espert recordó y repitió un insulto contra Florencia Kirchner, hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que desató una ola de abucheos y reacciones en su contra dentro del auditorio.

Entre quienes compartían panel con él estaban el exintendente de Pinamar Martín Yeza, el senador radical Maximiliano Abad, el peronista Sergio Uñac, exgobernador de San Juan, entre otros legisladores. Fue este último quien intervino pidiendo respeto y moderación en el lenguaje: “Nos tenemos que manejar con respeto, para no parcializar. Podemos contar cosas con el máximo respeto”, expresó Uñac.

La situación se dio en el contexto de la reciente confirmación de la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la causa Vialidad. Durante su intervención, Espert mencionó un tuit de su autoría de 2014, en el que se refería a Florencia Kirchner con un agravio, y decidió repetirlo públicamente: "Y cómo no vas a estar amargada si sos la hija de una gran puta". El comentario provocó gritos, abucheos y pedidos de que se retirara del auditorio.

A pesar de los abucheos, Espert no se retiró y respondió con ironía: "No sabía que estaba politizado esto". Más tarde, en redes sociales, intentó minimizar el hecho: “De casi 1.000 personas que había en el auditorio, solo unas pocas me putearon… Y nadie echó a nadie”, publicó.

La Universidad Católica Argentina emitió un comunicado oficial repudiando las expresiones del legislador libertario. Aclararon que no son organizadores del evento, aunque sí prestaron el auditorio San Juan Pablo II donde se llevó a cabo. El texto, firmado por el director de Relaciones Institucionales, Ignacio Tomé, citó al arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva y llamó a “reflexionar sobre la degradación del debate público y la urgencia de recuperar el respeto y la fraternidad”.

El exgobernador Uñac también expresó su repudio a través de X (exTwitter), calificando los dichos de Espert como expresiones que “perpetúan una cultura de odio, machismo y degradación hacia las mujeres”. Añadió que “un país con odio es un país sin futuro”.

Otra persona que reaccionó con dureza fue Malena Galmarini, extitular de AySA: “@jlespert, vos tenés hijos? Porque hay que ser cagón, eh. Muy cagón. Quién te crees que sos para meterte con los hijos de alguien?”, escribió en X.

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y sumó un nuevo capítulo al tenso clima político que rodea el fallo judicial contra Cristina Kirchner. La discusión también vuelve a poner en foco los límites del discurso político, especialmente en espacios académicos donde se espera un marco de respeto y pluralidad.

Mientras tanto, distintas organizaciones y referentes de la sociedad civil reclamaron una condena más firme a expresiones que, según señalaron, promueven la violencia simbólica y el odio político.