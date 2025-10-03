La presión política y mediática obligó a José Luis Espert a grabar un video para explicar la polémica transferencia de 200 mil dólares que recibió de una empresa ligada a Federico “Fred” Machado, el empresario argentino detenido en Estados Unidos por causas de narcotráfico y lavado de dinero.

El economista decidió salir al cruce luego de quedar expuesto en una entrevista televisiva con Pablo Rossi (A24), donde evitó responder con claridad sobre el dinero. El mensaje se publicará en redes sociales antes de la medianoche y cuenta con la supervisión del ala política del Gobierno, que busca contener el impacto de las acusaciones.

En el video, Espert confirmará que recibió los USD 200 mil, pero argumentará que la transferencia fue declarada en tiempo y forma. No obstante, en la Casa Rosada persiste la desconfianza: algunos funcionarios creen que debería dar un paso al costado, aunque admiten que no pueden obligarlo a renunciar a su postulación, ya que la ley establece que la baja de una candidatura es decisión personal.

El escándalo se potenció tras la publicación de un artículo de Hugo Alconada Mon en La Nación, que reveló un documento judicial estadounidense donde consta el movimiento financiero. El registro figura en los archivos del Bank of America, fechado el 22 de enero de 2020, y fue incorporado como prueba en el proceso que condenó a Debra Mercer-Erwin, socia de Machado.

El dinero habría circulado por distintas entidades financieras y plataformas —incluyendo OKX, Cash Pro, Citibank y Morgan Stanley— hasta ser depositado a nombre de Espert. La operación fue ejecutada por Wright Brothers Aircraft Title Inc, una firma administrada por Mercer-Erwin.

La denuncia contra Espert fue presentada por Juan Grabois, quien lo acusó de haber recibido financiamiento de Machado en su campaña presidencial de 2019. Además, se señala que el economista viajó al menos 35 veces en aeronaves del empresario y utilizó vehículos de su entorno.

Espert admitió públicamente que conoció a Machado en 2018, durante la presentación de uno de sus libros, y que aceptó su ofrecimiento de un avión privado para trasladarse a Viedma. También reconoció que en la campaña siguiente usó una camioneta y un avión vinculados a Machado, pero sostuvo que los recursos fueron gestionados a través del sello partidario UNITE, con el cual compitió en 2019.

Con este escenario, la gran incógnita es si Espert podrá sostener su candidatura a diputado en Buenos Aires. Un sector de La Libertad Avanza busca bajarlo de la lista, pero la decisión depende exclusivamente de él. El video que lanzará en las próximas horas busca blindar su figura política y despejar dudas, aunque en el oficialismo temen que el escándalo siga creciendo.