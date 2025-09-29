Agobiado por el escándalo del pago de 200 mil dólares que presuntamente recibió de Fred Machado, detenido con pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico, José Luis Espert rompió el silencio y reconoció que el empresario lo llevó en su avión privado.

El dirigente, quien ya enfrentaba cuestionamientos por su relación con Diego Spagnuolo, reapareció en una entrevista en TN, donde denunció una “campaña sucia” del kirchnerismo. “Esta campaña sucia viene desde 2021, no se renueva, siempre vuelven con lo mismo”, sostuvo, aunque su nombre figura en registros judiciales de Texas sin evidencia de vínculos con Cristina Kirchner.

Respecto al viaje en avión, Espert explicó: “En enero o febrero de 2019 agradecí a una persona que me habían presentado y que quería presentar mi libro en Viedma; obviamente le agradecí si me llevó en su avión. Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos”.

El domingo, ElDiarioAR publicó que documentos contables de la justicia de Texas muestran un giro de 200 mil dólares realizado por Machado a Espert el 1 de febrero de 2020. Los investigadores estiman que los fondos podrían haber sido destinados a la campaña de 2019. Durante ese período, Espert incorporó a su patrimonio una casa de 250 metros cuadrados en Beccar, San Isidro, con parque y piscina, además de un BMW valuado en 90 mil dólares.

Según la denuncia presentada por Juan Grabois en tribunales federales de San Isidro, Espert se reunió con Machado en marzo de 2019 en el aeropuerto de San Fernando y habrían cerrado un acuerdo de financiamiento para la campaña presidencial. Posteriormente, la relación se habría roto, con supuestos incumplimientos e incluso un ataque a balazos contra la camioneta del ahora diputado.

El equipo de Grabois anunció que este lunes ampliará la presentación judicial y solicitará que declaren Luis Rosales, candidato a vicepresidente en ese entonces, y Nazareno Etchepare, jefe de campaña de Espert en 2019.

La repercusión del escándalo llevó a Espert a ausentarse de los actos de campaña durante los últimos tres días. Desde el espacio libertario, un dirigente comentó: “Hay que esconder a José Luis”, publicó el medio La Política Online. En la Casa Rosada se habla de una “campaña sin candidatos”, aunque en el PRO consideran que esa estrategia es poco realista, dado que en la boleta única de octubre solo aparece la cara de Espert.

