El diputado José Luis Espert presentó su renuncia a la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, luego de haber desistido de su candidatura en las elecciones legislativas del 26 de octubre, en medio de la investigación que lo vincula con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico.

Según el reglamento parlamentario, el reemplazo será definido por el bloque de La Libertad Avanza, y deberá ser aprobado en la próxima reunión de comisión. El vicepresidente del cuerpo, Carlos Heller, será el encargado de formalizar la moción. En el oficialismo ya se perfila como principal candidato Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien ocuparía el lugar vacante una vez cumplido el trámite legislativo correspondiente.

La salida de Espert ocurre en un momento delicado para el Gobierno. En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete Guillermo Francos reconoció que el caso “golpeó de lleno la campaña” libertaria. “Se centraba todo en este tema, más allá de si Espert tenía o no una vinculación con Machado”, admitió, al tiempo que destacó que el presidente Javier Milei lo sostuvo creyendo absolutamente en su inocencia y considerando el episodio “una operación del kirchnerismo para ensuciar la campaña”.

Francos agregó que Espert “reflexionó” durante el fin de semana y entendió que debía dar un paso al costado para no seguir perjudicando a La Libertad Avanza. “El Presidente valoró su gesto, pero el daño estaba hecho”, señaló.

Respecto de la sucesión en la lista bonaerense, el funcionario aclaró que, según el decreto reglamentario, el reemplazo del candidato debe ser “del mismo sexo y del mismo partido”, lo que habilitaría al diputado Diego Santilli a ocupar el primer lugar. Sin embargo, aclaró que existen interpretaciones que podrían habilitar a Karen Reichardt, aunque esa no sería la intención del espacio oficialista.

Con la salida de Espert, el Gobierno busca cerrar una de las crisis más sensibles de la campaña y reordenar el bloque libertario, mientras avanza en la definición de su nuevo representante en una de las comisiones más relevantes del Congreso.