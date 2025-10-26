El diputado nacional José Luis Espert se presentó a votar este domingo por la mañana en una escuela del barrio de Beccar, en el partido bonaerense de San Isidro, luego de haber renunciado a su candidatura en medio de la causa que lo vincula con el empresario Fred Machado.

El economista llegó al establecimiento educativo ubicado en Pedro de Mendoza al 2600, pasadas las 9:30, acompañado por su esposa. Allí, emitió su voto y mantuvo un breve contacto con los medios, aunque evitó referirse a la investigación judicial que lo tiene bajo la lupa.

“Es un día muy bueno para la democracia, cada vez que se vota se ratifica la democracia, lo cual es una excelente noticia”, expresó Espert al ser abordado por los periodistas. Sin embargo, cuando fue consultado sobre el expediente que lo involucra, evitó responder y pidió respeto a los cronistas.

“Lo que dije, lo dije con mucha tranquilidad y ya lo dije, no tengo más nada para decir”, señaló el diputado, reiterando en varias ocasiones que no haría declaraciones adicionales. “Chicos, yo respeto su trabajo, respétenme a mí. Ya dije todo lo que tenía que decir, respétenme”, insistió.

Visiblemente incómodo, Espert remarcó que se considera “un ciudadano común y normal que quería hacer un aporte a la política” y destacó el orden en la escuela donde le tocó sufragar. “La mesa, muy bien. Está mi esposa votando, la estoy esperando”, comentó antes de retirarse del lugar sin más declaraciones.

El legislador libertario permanece apartado de sus funciones públicas mientras avanza la investigación que analiza sus presuntos vínculos con Machado, aunque hasta el momento no se conocieron nuevas medidas judiciales en su contra.