El Tesoro de Estados Unidos reveló el conjunto de herramientas a las que Argentina podría acceder en busca de un salvataje financiero. La lista incluye un swap por USD 20.000 millones, la compra de bonos en dólares y un crédito stand-by del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF). Más allá de sus diferencias técnicas, todas las alternativas tienen un denominador común: no requerirían pasar por la aprobación del Congreso y estarían atadas a una exigencia clave, que el Gobierno argentino deje flotar el dólar.

“El diablo está en la letra chica”, advirtió a PERFIL un exfuncionario que conoce de cerca este tipo de negociaciones. Según esa mirada, el desembolso se concretaría recién después de las elecciones de octubre, condicionado por el resultado político. Una victoria oficialista allanaría el camino en el plano legislativo; en cambio, un revés electoral obligaría a desplegar mecanismos adicionales para garantizar el apoyo norteamericano.

Recompra de bonos

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, precisó que Estados Unidos podría adquirir tanto títulos de emisión primaria como papeles ya emitidos en el mercado secundario. En este último caso, se trataría de una inversión que no requeriría aval legislativo y permitiría aliviar los vencimientos de USD 4.200 millones en enero.

Swap de monedas

El esquema de intercambio entre Bancos Centrales tampoco pasaría por el Congreso. Consistiría en un acuerdo entre la Reserva Federal y el Banco Central argentino para habilitar una línea de crédito de hasta USD 20.000 millones, disponible para reforzar reservas o intervenir en el mercado cambiario.

Crédito stand-by

La alternativa más compleja es el crédito stand-by. A diferencia del swap, implica un endeudamiento que, en principio, debería ser autorizado por el Legislativo. Sin embargo, algunos especialistas señalan la posibilidad de avanzar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), similar al camino utilizado en el último acuerdo con el FMI.

Condición: la flotación cambiaria

Las advertencias sobre el rumbo económico no tardaron en llegar. La exsubdirectora del FMI, Gita Gopinath, sostuvo que el apoyo estadounidense “ayuda a prevenir fluctuaciones especulativas, pero requiere que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible y acumule reservas”. En la misma línea, el exdirector del organismo, Alejandro Werner, fue más tajante: “Argentina debería flotar su moneda de inmediato”.

Las condiciones políticas también forman parte del paquete. Werner sugirió vincular los desembolsos a la aprobación de un presupuesto plurianual, la reforma tributaria y la autonomía del Banco Central.

Mientras tanto, el optimismo financiero se refleja en el mercado: el Banco Central lleva tres ruedas sin intervenir y el anuncio de EE.UU. se sumó a la reciente eliminación de retenciones, que ya aportó USD 7.000 millones en divisas.

En este marco, la negociación con Washington aparece como la carta más fuerte del Gobierno argentino, pero también como la que exigirá las concesiones más delicadas.

Fuente: Perfil