Este domingo 26 de octubre, la provincia de San Juan vivirá una nueva elección. Esta vez será para renovar tres bancas en el Congreso Nacional. Para este acto eleccionario hay un total de 620.823 personas habilitadas para sufragar, repartidas en los 19 departamentos.

Los ganadores de esta votación reemplazarán a los tres diputados salientes. Se trata de Walberto Allende (Unión por la Patria), Fabiola Aubone (Unión por la Patria) y María De los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo).

En ese sentido, el departamento que cuenta con más electores es Rawson con 102.405 repartidos en 297 mesas. El municipio que lo sigue es Capital con 93.654 en 284 mesas mientras que se completa el Top 3 con Rivadavia y sus 76.726 electores en 223 mesas.

Los dos distritos siguientes son Chimbas y Pocito. El primero de ello cuenta con 74.874 votantes habilitados que sufragarán en 216 meses, mientras que en el segundo podrán expresarse en las urnas 51.587 divididos en 151 mesas.

Este es el listado completo: