El conflicto por los despidos en el sanatorio Cimyn sumará un nuevo capítulo el próximo lunes a las 9.30, cuando se concrete una audiencia en la Subsecretaría de Trabajo entre representantes del gremio de la sanidad y las autoridades del Colegio Médico.

La disputa se originó tras la decisión de la institución de avanzar con cesantías en diferentes áreas, medida que desde el Colegio Médico justificaron en el difícil contexto económico que atraviesa el sistema privado de salud. Según confirmaron, en el último mes se produjeron alrededor de 14 desvinculaciones, principalmente en el sector administrativo, como consecuencia de la caída de la demanda y del incremento de los costos.

La postura sindical, en cambio, sostiene que los despidos son injustificados y que se realizaron en medio de una mesa de diálogo con las autoridades laborales. Desde ATSA cuestionaron la falta de respuestas concretas y señalaron que incluso mientras se llevaban adelante las primeras conversaciones, se produjeron nuevas cesantías que alcanzaron a personal administrativo, mucamas y enfermeros.

El gremio también rechazó el argumento legal utilizado por la institución para avanzar con las desvinculaciones, al entender que no existe un procedimiento preventivo de crisis formalizado ante las autoridades.

Con la presencia confirmada de los principales referentes del Colegio Médico, la audiencia del lunes aparece como una instancia clave para intentar encauzar la negociación. Desde el sindicato adelantaron que insistirán en la reincorporación inmediata de los trabajadores y en la necesidad de un compromiso institucional que dé previsibilidad a las familias afectadas.