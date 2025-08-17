Evolución Liberal presentó su lista completa de candidatos a diputados nacionales

Durante la tarde de este sábado se presentó la lista de candidatos a diputado nacional por el partido Evolución Liberal. La lista está encabezada por el líder partidario, Sergio Vallejos, quien va acompañado por militantes, en su mayoría nuevos en la política.

La presentación de candidatos se realizó pasadas las 18.30 en la sede partidaria de avenida Libertador. Allí Vallejos presentó a Noelia Herrera, Mauri Bastías, Rosa Palma, Sergio Proto y Celeste Clavel.

En el acto partidario, Vallejos destacó que el partido que lidera logró su identidad y de esa manera se puede presentar ante la sociedad sanjuanina desde un lugar de sensibilidad social, con conciencia de las necesidades de la población y propuestas para solucionarlas.

La presentación de los candidatos de Evolución Liberal, se dio un día antes de que venza el plazo de presentación de candidatos que vence a las 24 horas de este domingo 17 de agosto. Es que para esa hora de la noche deberán darse a conocer los nombres de todos los candidatos que competirán en los comicios para elegir a legisladores nacionales que se realizará el 26 de octubre.