La provincia de San Juan se encamina a recuperar una de sus obras viales más importantes: la construcción de un tramo de 27 kilómetros de la Ruta 40 Sur. El proyecto había quedado en suspenso desde el 17 de julio pasado por la falta de transferencia de fondos desde Nación, lo que obligó a la UTE Dumandzic-SEMISA a frenar toda tarea. La semana pasada se conoció que 160 trabajadores habían sido despedidos por la paralización, pero ahora con la reactivación se abrió la chance de que esos 160 obreros puedan recuperar sus lugares de trabajo.

El financiamiento de la obra está garantizado en su totalidad por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero durante seis meses los certificados de obra no fueron pagados, lo que generó una deuda que terminó por paralizar el avance.

A pesar de que desde mayo la empresa había advertido a la Dirección Nacional de Vialidad sobre la situación, recién en las últimas semanas se activaron gestiones decisivas del gobernador Marcelo Orrego y del ministro de Obras, Fernando Perea, que permitieron saldar casi la totalidad de los atrasos.

El proyecto, que tiene un plazo de ejecución de 30 meses, ya avanzó en parte de las obras de la colectora Oeste, que servirá para desviar el tránsito mientras se trabaje en el sector central. Durante la ejecución, llegaron a estar ocupados 160 trabajadores, además de personal jerárquico, de servicios y proveedores.

La reactivación de la Ruta 40 Sur es considerada estratégica tanto para la provincia como para el sector de la construcción, dado el alto volumen de tránsito de camiones que circula en la zona y la expectativa generada en la Uocra y la sociedad sanjuanina.