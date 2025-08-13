La reunión de los popes del peronismo en Pocito ocurrida el martes en horas de la tarde no definió nada. Sólo fue un anticipo de lo que continuará sucediendo en el frente Fuerza San Juan hasta el domingo próximo, día en que vence el plazo para la presentación de candidatos a diputados nacionales, en el marco de las elecciones legislativas de este 2025.

Entre jueves y viernes volverán a reunirse los principales nombres que se encuentran armando y definiendo quiénes conformarán la lista de candidatos a legisladores nacionales: José Luis Gioja, Sergio Uñac, Fabián Gramajo, Cristian Andino, Juan Carlos Quiroga Moyano, Leonardo Gioja y Fabián Aballay. Estos miembros del peronismo sanjuanino son los que se encuentran tallando las cartas para dar nuevamente.

Los nombres no estarán en la próxima reunión, sino servirá para continuar acercando posiciones de cara a la definición que se especula será el domingo, directamente. Mientras tanto, ya no se esperan nuevas mediciones ni datos nuevos en materia de posicionamiento de las principales figuras como son el exgobernador Gioja y los exintendentes de Chimbas y de San Martín.

Lo cierto es que todos tienen distintos números y mediciones, de acuerdo las distintas encuestas, pero de los tres principales candidatos, se encuentran en materia de análisis y conversación las imágenes positivas, las negativas, los niveles de conocimiento de los posibles candidatos en la sociedad y en base a eso, el crecimiento que puede tener la figura. Con pros y contras, la suerte está echada si se mira entre quiénes estará la conformación de la lista, pero las cartas aún se encuentran en el mazo.

La cumbre del peronismo tendrá un nuevo capítulo en las próximas horas para definir los nombres, el cabeza de lista y sentenciar las expectativas de cara a las elecciones de medio término y el posicionamiento pensando en el 2027.