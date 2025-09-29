Un dato surgido de la Justicia de los Estados Unidos amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el diputado nacional y candidato José Luis Espert. Según consta en una denuncia penal que presentará el dirigente y abogado Juan Grabois, el economista habría recibido un giro de 200.000 dólares el 1 de febrero de 2020, enviado por el empresario argentino Antonio Fred Machado, actualmente detenido en el país y requerido por extradición a territorio norteamericano bajo cargos de narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

Machado fue arrestado el 16 de abril de 2021 y permanece bajo arresto domiciliario en Río Negro, a la espera de que la Corte Suprema resuelva su situación. En Estados Unidos ya fue condenado uno de sus socios, Debora Lynn Mercer-Erwin, a 16 años de prisión por integrar la red criminal que operaba con aviones privados para el transporte de droga y el lavado de activos.

La denuncia a la que accedió y publicó el medio Perfil sostiene que “según la contabilidad secreta de la organización hallada por los investigadores, el diputado aparece como parte de la nómina de personas vinculadas bajo la carátula de cómplice”, y que el giro de 200.000 dólares a Espert surge de la documentación presentada por la fiscalía del Distrito Este de Texas.

El vínculo entre ambos no es nuevo. En 2019, Espert agradeció públicamente a “Fred” Machado el apoyo para presentar su libro La Sociedad Cómplice en Viedma, provincia de Río Negro, donde el empresario es oriundo. Desde entonces, periodistas de investigación como Sebastián Lacunza y Rodis Recalt revelaron conexiones que incluyeron un pedido de financiamiento de cinco millones de dólares, traslados en jet privado matrícula N28M y el uso de vehículos pertenecientes a Machado.

Otro punto señalado por la denuncia es el incremento patrimonial del diputado. Entre 2022 y 2024, Espert pasó de declarar $29,4 millones a $261,9 millones, un salto del 789% en solo dos ejercicios fiscales. En 2023, por ejemplo, declaró ingresos por $54 millones, pero su patrimonio creció en más de $92 millones en el mismo período. Para los denunciantes, ese desfasaje es un indicio de que los fondos ilícitos habrían nutrido su patrimonio.

La trama denunciada reproduce un esquema que Machado habría desplegado en Centroamérica: apoyo político y logístico a cambio de protección e influencia. Sus vuelos privados entre Estados Unidos y Argentina, reconstruidos en la investigación, coinciden con encuentros con Espert.

Machado está representado en la Argentina por el abogado Francisco Oneto, quien también defiende al presidente Javier Milei en el caso Libra. Oneto, además, fue candidato a vicegobernador bonaerense en 2023, precisamente con el apoyo de Espert.

