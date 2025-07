La megacausa de expropiaciones tuvo el viernes un capítulo esperado por la Justicia y gran parte de la sociedad sanjuanina, cuando se dio lectura del veredicto de la causa. Este lunes, en Canal 13, el fiscal Daniel Galvani, encargado de acusar a los culpables de la estafa millonaria a las arcas del Estado en aproximadamente 40 millones de dólares, con tasaciones y procedimientos irregulares y violatorios, sostuvo que “se llegó a un fallo ejemplificador” y que “se hizo justicia”.

Una de las características que tuvo este juicio este caso es que duró 15 años el proceso hasta que se dio el veredicto la semana pasada. Esta dilatación en el tiempo ocasionó que muchos testigos les tuvieran que leer las declaraciones inclusive, contó el fiscal.

“Me lo preguntó mucha gente, en qué va a terminar esto y si es que va a terminar. Había escepticismo, pero es lógico porque pasó tanto tiempo. Hay testigos que les tuvieron que leer nuevamente la declaración brindada en sede judicial, en el juzgado donde se instruyó la misma, porque no recordaban ni lo que habían dicho en su momento. Estamos hablando de más de 12 o 14 años”, sostuvo Galvani.

Pero el fiscal extendió un mensaje para las personas que fueron parte perjudicada y víctimas de la maniobra delictiva. “A esa gente qué le podría decir, que a pesar de tener sus bemoles, guitarra y lo entiendo, entiendo que la gente se queje y nos mire descreídamente, pero finalmente el viernes se llegó a un fallo que me parece ejemplificador. Ejemplificador en cuanto a que se hizo justicia en relación a esta estafa contra las arcas”.

El factor del tiempo fue clave y para muchos partícipes del proceso esto se toma como el cierre de un capítulo. “Es la sensación de mucha gente que me ha dicho, que no tenía ni la más mínima esperanza de que pudiera llegar a cerrar. Es más, había mucha gente que no apostaba de que el juicio arrancara, como arrancó en octubre del 2023”, lanzó el fiscal.

En relación al tiempo que se extendió, tanto la fase procesal como el juicio, Galvani explicó que “las defensas han hecho todo lo posible, todo lo posible para que esa instancia no llegara. Pedir oposición a los requerimientos de instrucción, que se hicieron en su oportunidad; todos los recursos que se puedan para que no se haga o dilatar; recusaciones hacia mi persona, los demás, magistrados que intervinieron; etcétera. Nadie apostaba, más que nada las defensas, que el juicio iba a arrancar. Y arrancó con sus idas y venidas, pero hubo veredicto”.

Una asociación para cometer el ilícito

Sobre cómo era el mecanismo para defraudar al Estado, Galvani recordó cómo fue el proceso y en qué constaba la acción que llevaban adelante los culpados.

“Fue un rompecabezas que hubo que armar desde un principio para desentramar esta maquinaria muy bien aceitada donde se necesitaba gente, una sola persona no la podía llevar adelante para lograr el objetivo que era defraudar a las arcas de la administración pública, sino que necesitaba dentro de esta asociación, y el jefe de la asociación condenado es Santiago Graffigna, necesitaba de gente en el tribunal de tasación, peritos de parte, gente en los juzgados donde se tramitaban estas causas, se necesitaba gente en la Fiscalía de Estado y gente en la Secretaría de Recursos Energéticos”, recordó el miembro que integra el Ministerio Público Fiscal.

Sobre la maniobra, Galvani añadió que “esos juzgados se sorteaban y los sorteos, en teoría, no se podían saltar ni siquiera fraguar. Pero siempre tocaban, como nosotros hemos dicho en nuestro legado, jueces amigos que daban lugar a todo, que daban lugar a todo lo que se pedía de parte de Graffigna y asociados”.

Para conocer más detalles de cómo se gestó la maniobra y los detalles de la megacausa, mirá los videos que acompañan esta nota.