Tras la difusión del informe del Tribunal de Cuentas que objetó el ejercicio 2023 de la Municipalidad de Sarmiento con observaciones por presuntas irregularidades por más de 230 millones de pesos, el exsecretario de Gobierno y actual concejal Diego Cortez rompió el silencio. En declaraciones a Diario 13, confirmó que fue notificado por el organismo de control y que se encuentra trabajando en la presentación de los descargos, pero también deslindó responsabilidades y apuntó contra el exintendente Mario “Cacho” Martín.

“Estoy al tanto, nos han notificado y estamos trabajando en consecuencia”, aseguró Cortez. Explicó que tienen un plazo de 15 a 30 días hábiles para contestar y acompañar la documentación respaldaría de cada una de las erogaciones cuestionadas. “Hay diversos reparos y cargos. Estamos trabajando en conjunto con los excontadores, tesoreros y demás para ver qué se resuelve”, afirmó.

Cortez indicó que se está siguiendo el procedimiento administrativo previsto: “Una vez presentado todo, hay que esperar el descargo del Tribunal y ahí se verá si sigue por la vía administrativa o judicial. Cada uno, por supuesto, accionará con base en sus derechos para defender sus intereses”.

Consultado sobre su rol en los expedientes observados, Cortez fue categórico: “Yo no he tomado las decisiones, las tomaba el intendente”. Y agregó: “Siempre se trabajó de esa manera. A mí me pasaban los expedientes, los tenía que firmar y lo firmaba. ¿Qué iba a hacer? Si vos no cumplías con tu papel como secretario, te quedabas sin trabajo, o no, no lo sé”.

El concejal afirmó que confió en el criterio del jefe comunal: “Jamás pensé que iba a tener un problema de esta magnitud, sinceramente”. Y reconoció que ahora está haciendo “el máximo esfuerzo por responder”.

En los detalles brindados por Cortez, se supo que las cooperativas se encuentran colaborando con los exfuncionarios, aportando documentación, no así el caso de la actual gestión municipal, sostuvo el ahora edil.

Finalmente, destacó que hay buena predisposición del Tribunal para resolver el caso: “Ninguno de los exfuncionarios se ha negado a colaborar ni se ha escondido. Estamos tratando de cumplir con lo que piden. Hay profesionales que siguen con su labor y lo que menos quieren es estar metidos en un revuelo como este”.