El intendente mandato cumplido de Chimbas y actual candidato a diputado nacional, Fabián Gramajo, puso en marcha su campaña con un mensaje directo hacia los vecinos. Tras la oficialización de la lista, anunció que desde este martes iniciará un recorrido por distintas zonas del departamento.

“Hoy fue oficializada la lista, el jueves será la presentación de todos los candidatos y comenzaremos con las estrategias para los próximos días. Mañana caminaremos en la zona centro de Chimbas, casa por casa, conversando con los vecinos”, adelantó.

Con un estilo que combina la militancia tradicional con las nuevas herramientas de comunicación, Gramajo expresó: “Caminando, casa por casa, toc toc y también TikTok, es parte de la nueva política”.

En cuanto al eje de su propuesta, el dirigente sostuvo que la discusión no debe quedar limitada al plano provincial, sino que debe enfocarse en las decisiones del Ejecutivo nacional: “Planteamos dos modelos diferentes. Hay que correr al gobierno provincial de la discusión y discutir con el gobierno nacional, que es transversal a las políticas de los gobernadores”.

Finalmente, Gramajo remarcó las diferencias que busca instalar en la campaña: “Un modelo de gobierno cerca de la gente, frente a otro que recorta y genera injusticia y pobreza”.