El primer candidato a diputado nacional por el frente X San Juan, Fabián Martín, estuvo en Canal 13 y dialogó acerca de una de las principales acciones que deberá encararse en caso de ser electo legislador nacional. En este marco, el candidato del oficialismo provincial sostuvo que “lo más urgente es un proyecto de reforma laboral, necesitamos tener leyes más ágiles”.

No todos los espacios exhibieron las propuestas de campaña, que tuvo más un tinte superficial que de ideas para el electorado. Sin embargo, Fabián Martín se expresó acerca de qué es lo que se necesita en el país, que debiera ser encarado por el Congreso de la Nación.

“Lo más urgente es un proyecto de reforma laboral, del cual el presidente está hablando. Nosotros coincidimos, hay varios proyectos presentados. Nosotros estamos elaborando un proyecto para llegado el momento presentar o sumar a los ya presentados”, comenzó diciendo Martín.

En el mismo sentido, agregó que “necesitamos tener más leyes más agiles en material laboral. La Ley de Contrato de Trabajo es vieja, los tiempos van avanzando, todo va cambiando. Hoy vivimos con una velocidad que hace 20 o 30 años no vivíamos, entonces es una ley que establece grandes indemnizaciones”.

“Hoy un pequeño comerciante, una pyme o alguien que comienza por ejemplo con una panadería, que comienza con una persona y si necesita a alguien pone a su esposa o hijo. Y si necesita más empleados, no toma el empleo porque tiene miedo a que dentro de un año o dos años no lo pueda sostener y tener que vender todo para poder pagar el juicio. Entonces lo que está haciendo esto, no es que pierda el dueño de la panadería porque tiene los recursos para subsistir porque generó el autoempleo, el que está perdiendo es ese posible trabajador que se queda sin el principal derecho que es el derecho al trabajo. Entonces necesitamos leyes más ágiles”, explicó Martín.

Uno de los sistemas de los que se habla que se podría aplicar es el que tiene el sector de la construcción, en el que el trabajador se paga una especie de seguro de desempleo todos los meses y cuando el empleador no puede continuar con la obra, el trabajador se cobra durante algunos meses de ese dinero que fue aportando.

“Este seguro de desempleo le permite al empleador no correr ese riesgo de juicios millonarios en algunos casos. Esto es lo que debemos resolver, que sea algo más ágil, que el empleador no tenga miedo a tomar empleados. Eso va a dinamizar toda la situación”, añadió el candidato del oficialismo provincial.

Otro de los proyectos en los que se debe trabajar, según dijo Martín, tiene que ver con la carga impositiva. “Tenemos que trabajar en una reforma tributaria, que sea gradual”, dijo y añadió que es difícil alcanzar el trabajo registrado “por eso más de la mitad de la gente con trabajo está en negro, porque al empleador no le dan los números para poder cubrir las cargas sociales y los impuestos que tiene que pagar. En 50 años ha habido un descalabro en Argentina, en el sentido de que se han ido poniendo todos los años impuestos para tener un Estado cada vez más grande, con más empleados públicos. Hoy tenemos que hacer un camino inverso, empezar a bajar impuestos como lo está haciendo San Juan”, concluyó al respecto.