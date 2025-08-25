El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, en ejercicio del Poder Ejecutivo provincial, se pronunció este lunes sobre la difusión de audios que comprometen a funcionarios nacionales en un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“Hay que dejar que la Justicia investigue, no hay que adelantar opinión al respecto. Pero sin dudas no son hechos positivos para la política. La gente está muy descreída y con razón, porque los errores de la política son cotidianos. Y no es de la política en sí misma, sino de algunos hombres y mujeres que la llevan adelante”, sostuvo Martín.

El dirigente subrayó que la prioridad de la gestión sanjuanina está puesta en la administración diaria y en la generación de nuevas oportunidades económicas. “Nosotros en San Juan seguimos trabajando y seguimos gestionando día a día para que lleguen inversiones, recuperando el tiempo perdido porque años anteriores no se gestionó como lo viene haciendo el gobernador y como debió hacerse. Entonces se está recuperando el tiempo perdido”, afirmó.

En ese sentido, explicó que los avances se están dando de manera progresiva: “Las inversiones están llegando, se están haciendo realidad, pero no son de un día para el otro, se hacen a cuentagotas. Nos ha tocado gobernar con muchos menos recursos, un 40% menos, sin embargo se han logrado cosas muy importantes”.

Con estas declaraciones, Martín buscó diferenciar el rumbo de la gestión provincial frente a la crisis institucional que golpea al Gobierno nacional, al tiempo que pidió prudencia y respeto al accionar judicial en un caso que sacude a la política argentina.