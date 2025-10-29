Las elecciones legislativas le otorgaron una banca al frente Por San Juan que llevaba como primer candidato a Fabián Martín. Es precisamente el vicegobernador el que a partir del 10 de diciembre deberá asumir como diputado nacional por San Juan en el Congreso de la Nación. Pero con su partida hacia el ámbito legislativo nacional, los movimientos que se deben generar en la Cámara local ¿qué efectos ocasiona en votos para el oficialismo?

Antes que nada, debe aclararse que si bien Martín mencionó que asumiría en el Congreso, existe la posibilidad de que su candidatura termine siendo testimonial, se quede cumpliendo su cargo como vicegobernador y termine cediendo su banca a quien le sigue en su espacio y género.

Sin embargo, en caso de asumir, la vicegobernación no será ocupada porque él fue electo para ese cargo, pero sí tendrá remplazo en el comando legislativo. Pues el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados ejercerá el poder en las sesiones y en caso de ausencia del gobernador, éste quedará en ejercicio del Poder Ejecutivo provincial.

Por ahora esa figura la ocupa el diputado Enzo Cornejo, hombre del PRO y socio político de Producción y Trabajo desde hace años, acompañando a Marcelo Orrego en los distintos escenarios que afrontan como frente desde hace tiempo. Cornejo ocupará la vicepresidencia primera hasta el último día de marzo del año próximo, dado que en la primera sesión ordinaria del 2026 deberán elegirse nuevas autoridades en la Cámara.

La salida de Fabián Martín abre la posibilidad que sea una persona del riñón del exintendente de Rivadavia el que comande la Legislatura a partir del próximo año. Una alta fuente reconoció que esa persona puede ser Juan De la Cruz Córdoba, aunque también hay personas de mucha confianza y cercanía tanto a Martín como al propio Marcelo Orrego, dentro de la Cámara. Por mencionar un ejemplo de ello, es Carlos Jaime, quien fue candidato suplente del frente oficialista en las legislativas nacionales.

Las elecciones divididas de 2023 le aportó gran cantidad de intendentes al justicialismo y junto a ello, un importante número de diputados. A raíz de esto, el oficialismo que ganó las elecciones a Gobernador llegó en inferioridad de condiciones a la nueva composición de la Cámara. Pero Martín supo construir mayoría con la incorporación del bloquismo como socios y otros ocasionales como lo hubo en oportunidades al chimbero Gabriel Sánchez, al vallisto Omar Ortiz, al calingastino Jorge Castañeda y al massista Franco Aranda. Aunque estos votos fueron en algunas ocasiones, no como viene siendo el bloquismo.

Pese a los acompañamientos, en algunas votaciones el oficialismo se impuso, pero de manera ajustada, 17-16 con alguna ausencia. Este es el motivo por el que es fundamental el cuidar cada voto. Y es donde se abre el interrogante de ¿qué pasa si Martín asume y, Cornejo, Córdoba u otro legislador pasar a comandar la Cámara? ¿pierde un voto el oficialismo?

La respuesta es no. Así como el legislador no pasa a ocupar el cargo de vicegobernador y sólo preside el cuerpo, tampoco pierde el derecho de voto en las sesiones.

Lo que sucederá en los casos, es que el legislador que esté presidiendo la sesión podrá votar como lo hace cuando permanece en su banca. Mientras que, en caso de empate, su voto vale doble para causar el desempate.

La salida de Martín no implica un reemplazo de legislador en lugar del que vaya a asumir como vicepresidente primero, por lo que no se suma ni se pierde un voto.

Pero la Constitución provincial que expresa que en caso de ausencia del Ejecutivo es el presidente de la Cámara el que debe ocupar el ejercicio, siendo en ese caso el vicepresidente primero quien deberá asumir los hilos de la provincia hasta el regreso del titular, ahí si se perdería un voto el oficialismo en la sesión. Es que si ejerce el Ejecutivo no puede comandar la sesión y así el oficialismo se queda sin un voto en la sesión en caso que haya decisión ajustada. Y como suele distribuirse, la vicepresidencia segunda quedaría para la oposición, por lo que en caso de empate tendría el doble voto el legislador opositor. En la línea sucesoria hoy la vicepresidencia alterna se encuentra en manos del bloquismo, un aliado del oficialismo.

Todo esto será revelado en dos tramos, la primera en diciembre cuando se conozca si Martín asume en el Congreso y la otra en caso en que se dé de ese modo, saber quién ocupará la vicepresidencia primera en la Legislatura.