En la entrega del barrio Los Molinos, en Capital, el vice gobernador de San Juan, Fabián Martín, habló sobre diversos temas dentro de la gestión Orrego-Martín. No solo destacó la obra pública como mejores infraestructuras para los sanjuaninos, sino que lo definió como mayores puestos de trabajo. Además, habló sobre los ajustes realizados por el gobierno provincial para “mantener las cuentas en orden”.

Martín destacó que “venimos reafirmando lo que venimos diciendo, que la obra pública en San Juan no se ha detenido. Nos ha tocado gobernar con un 40% menos de los fondos. Es por ello que se ha optimizado el gasto, la inversión, se hicieron los ajustes necesarios como por ejemplo menos movilidades para los ministerios, menos celulares para funcionarios y todo eso se ha ido achicando”.

Destacó que la obra pública “genera empleo para a gente, es una fuente de ingreso y es infraestructura importante, que necesitamos y estamos trabajando junto al gobernador.

“Donde se pueda ajustar, lo vamos a hacer, como lo ha venido haciendo el gobernador. Se ha hecho que teníamos que hacer, más no sé si podamos hacer. Hemos mostrado al gobierno nacional que podemos ser eficientes. Se ha apoyado a la mayoría de las medidas del gobierno nacional, salvo el financiamiento de las universidades y el aumento a los jubilados, que son temas sensibles”, dijo Martín.

Por último, el vice mencionó que el tema de jubilados es sensible, por lo que hay que tener consideración. “Vamos a seguir apoyando al gobierno nacional, pero las provincias también tienen que tener un gobierno más federal. El presidente debe tener un gobierno federal, una mirada federal, ya que tenemos economías regionales, necesidades y eso tienen que tenerlo en cuenta. Esto hay que discutirlo con mucho diálogo y vamos a estar siempre predispuestos a darles una mano mientras podamos”, concluyó.