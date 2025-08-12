El pasado viernes, el presidente Javier Milei, habló en cadena nacional tras la media sanción por parte de Diputados sobre el presupuesto universitario. Frente a ello, mencionó que serán penalizados los legisladores que voten a favor de los presupuestos nacionales que puedan afectar el déficit cero. Ante ello, el vice gobernador de San Juan, Fabián Martín opinó sobre esto y expresó que “no me parece justo y razonable que se sancione a alguien porque piense de otra manera”.

Además, puso en duda la constitucionalidad de este proyecto que enviará a las cámaras legislativas. “Los legisladores tienen fueros, no pueden ser castigados por su forma de votar, de opinar. Estados en un país en democracia, en libertad de expresión y de pensamiento”, agregó.

“Estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal”, fue la palabra exacta del presidente Milei, donde intimó a los diputados y senadores que voten en contra de los ideales del actual gobierno nacional.

Por último, Martín aclaró que “habrá que ver qué sucede, pero nosotros estamos con la mejor predisposición en apoyar al gobierno, siempre y cuando sean cosas razonables”.