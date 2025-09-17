El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, se refirió al discurso del presidente Javier Milei y aseguró que el llamado al consenso, aunque positivo, llega con retraso. “El presidente ha perdido dos años de buscar consenso y no lo hizo. Me parece bien que a esta altura, aunque sea un poco tarde, reaccione”, señaló.

Martín valoró que el mensaje presidencial contemple aspectos sensibles de la sociedad. “Nos parece muy bien que vea con empatía a los jubilados, a la educación pública, a la universidad y a los discapacitados, pero es un presupuesto que se aplicará recién el año próximo”, aclaró.

En cuanto a la postura política del gobierno provincial, el vicegobernador afirmó que el espacio que encabeza junto a Marcelo Orrego mantendrá una oposición constructiva: “No somos opositores destructores, somos opositores razonables. En aquello que le haga bien a los sanjuaninos y a los argentinos vamos a estar apoyando”.

Al mismo tiempo, reclamó que el diálogo entre Nación y provincias se traduzca en hechos concretos: “Queremos que al presidente le vaya bien, pero también queremos ser escuchados. Tiene que haber un diálogo real entre funcionarios nacionales y provinciales”.

Finalmente, Martín subrayó que temas como la situación de los jubilados, las universidades y las personas con discapacidad deben tratarse con urgencia y sin cálculos fiscales: “Ahí vemos que no tiene un costo fiscal, es una cuestión de humanidad”.