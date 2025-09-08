El vicegobernador Fabián Martín se refirió a los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza sufrió una dura derrota frente al peronismo encabezado por Axel Kicillof.

Martín, candidato a diputado nacional por el frente oficialista Por San Juan, en diálogo con Radio Sarmiento, lanzó fuertes críticas al presidente Javier Milei: “Habla de libertad pero no le da libertad a los que piensan diferente; dentro de su propio espacio está dividido y todo esto pesa”, afirmó.

El vicegobernador comparó la situación del Ejecutivo nacional con la experiencia sanjuanina: “Nosotros con Marcelo Orrego llegamos con pocos diputados y ganando en pocos municipios; sin embargo no hemos insultado, ni violentado a nadie. Todo lo contrario: hemos convocado al diálogo y respetado el consenso”.

En la misma línea, sostuvo que muchas veces los resultados adversos permiten replanteos: “Quizás le sirva para reconocer errores y corregirlos para que el país pueda ir mejor”, señaló.

Martín responsabilizó al Gobierno nacional por el freno en la obra pública y la falta de fondos, y remarcó que su espacio juega de manera independiente: “Con el kirchnerismo tenemos muchas diferencias y con LLA primero nos diferenciamos y pusimos límites”.

Para cerrar, advirtió sobre el estilo de conducción presidencial: “No se puede gobernar faltando el respeto. Tampoco se puede generalizar lo que ha pasado en Buenos Aires en todo el país”, concluyó.