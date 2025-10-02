La Ley de Transporte podría tratarse en la próxima sesión, aunque de esto no hay seguridad. Pues el vicegobernador Fabián Martín, aseguró que no hay apuro en que salga aprobada, aunque remarcó que es una ley que debe actualizarse.

El presidente nato de la Cámara de Diputados, habló en relación a la Ley de Transporte, que viene a modificar la actividad relacionada sobre todo a los servicios. Si bien en la última sesión hubo hasta último minuto hermetismo a ver si se iba a tratar, finalmente el cuerpo legislativo definió que siga en comisión, sin ser tratada sobre tablas ni constituida la asamblea en comisión, dado que contaba sólo con un dictamen y restaba otro.

“Hubo tres diputados que pidieron más tiempo para estudiarla. Treinta años hace que no se cambia la ley, es profunda, que hay que leerla y releerla. Entonces nos pidieron un poco más de tiempo. La sesión pasada hasta teníamos los votos para llevarla adelante, pero preferimos esperar para tener un mayor consenso”, dijo el vicegobernador.

Martín, aseguró que “nos vamos a ir manejando. No hay una urgencia ni una necesidad de hacerlo el jueves que viene. Si lo podemos hacer, lo haremos, sino iremos esperando para tener el consenso necesario”.

Una de las versiones que se manejó desde el arco opositor, era que no querían que el oficialismo tomara la nueva ley de Transporte como bandera en el marco de las elecciones. Pero para Martín, el deber cívico no talla en esta partida.

“Nosotros cuando tengamos el consenso, si lo tenemos antes de las elecciones, lo vamos a encarar y llevar adelante, porque estamos convencidos que es mejor para todos, porque el hecho que se abra un registro y que vayan a haber más vehículos, siendo que es uno de los puntos que los remiseros y taxistas objetan, hoy en la realidad hay muchísimos vehículos que trabajan en negro y no los podemos dejar fuera del sistema”, aseguró Martín.

En ese mismo sentido, el vicegobernador expresó que “es imposible tener controles en todo San Juan, controlarlos, porque son muchísimas las calles y lugares por donde circulan los vehículos, entonces lo que tenemos que hacer es meterlos en el sistema a esos vehículos. Las aplicaciones han venido para quedarse y la ley es vieja, hay que modernizarse. Van a trabajar mejor porque va a bajar el costo del servicio y van a ser más los usuarios que van a tomar el servicio, ahí va a estar la compensación. Es entendible que los cambios generen desconfianza”.