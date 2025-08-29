En un encuentro con militantes y vecinos en el club Del Bono de Rivadavia, Fabián Martín aseguró que “este es el camino para que a todos nos vaya bien”, destacando que su lista se caracteriza por el compromiso exclusivo con San Juan. El candidato enfatizó que no buscan confrontaciones innecesarias: “Nosotros no queremos polemizar con nadie, pero si vamos a responder cuando digan cosas que no son ciertas”.

Martín también criticó la polarización política: “El mileismo y el kirchnerismo están tan en los extremos que se parecen, se parecen en creerse dueños de la verdad. Nosotros hemos optado por el camino de un frente provincial con muchos partidos y sabemos que los sanjuaninos nos van a responder con el apoyo”.

Durante su recorrido, el candidato destacó la importancia del vínculo con la comunidad: “Juntarme con la gente de Rivadavia, con mi gente, que me vio crecer. Tuvimos muchas campañas donde perdíamos y luego muchas otras cuando ganamos y hoy se ha conformado un equipo hermoso”. Además, resaltó logros de la gestión provincial: “Gobernamos con una sola billetera, no con dos, se están haciendo muchas cosas bien, se reactivó la obra pública con dinero de la provincia, se logró el boleto escolar gratuito que otro gobierno decía que era imposible, esto es lo que nuestra gente tiene que transmitir”.

En cuanto a las elecciones, Martín pidió claridad para los votantes: “Cuando vayan a las urnas la mejor opción es la X. Dónde vean una ‘X’ marquen el voto en esta boleta única papel que para los sanjuaninos es nueva y dónde vean el color naranja y una ‘X’ es donde tienen que marcar el voto”.

Por su parte, Laura Palma destacó la energía que recibe de la militancia en cada encuentro: “Venía pensando que era una reunión chiquita, como les dije, venía de Santa Lucía de una inauguración, llegué un poco tarde, pero es tan lindo ver esta militancia. Te carga de energía para encarar la campaña”.

Palma valoró la consolidación de equipos locales: “Rivadavia y Santa Lucía son dos departamentos que tienen equipos consolidados, que es gente convencida de este proyecto y ese amor la recibimos en otros departamentos también; los jóvenes se suman, la gente grande también apoya el proyecto”. Sobre la votación, reiteró el mensaje de su compañero: “La ‘X’ es la opción, no se van a perder porque dónde veas la X es donde hay que marcar la X”.

Finalmente, la candidata cerró con un mensaje de optimismo: “Tenemos un gran equipo que trabajará para ganar el próximo 26 de octubre”, reforzando la estrategia de cercanía y unidad que buscan transmitir a los sanjuaninos.