Federico Rizzo: “En la campaña de Por San Juan, es prioridad escuchar a la gente”

A 35 días de las elecciones legislativas 2025, el tercer candidato a Diputado Nacional por el Frente Por San Juan, Federico Rizzo, dialogó con el móvil de Canal 13 sobre la intensidad de la campaña y las prioridades del espacio político.

El bloquista Rizzo señaló que la premisa central del frente es "escuchar a la gente". Esta directriz, indicó, fue marcada por el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín. "Estamos con recorridos, caminatas, y reuniones para llevar nuestra propuesta, pero sobre todo para escuchar sus inquietudes, necesidades y qué es lo que desean para la provincia", afirmó.

El candidato detalló que esta semana la campaña se centrará en los departamentos de Pocito y Caucete. Además, compartió las principales demandas que surgieron durante un recorrido reciente por Chimbas. Según Rizzo, los reclamos de los vecinos se enfocaron en temas clave como la situación de los jubilados y las personas con discapacidad.

"Por ahí pasan muchas de las cuestiones, pero también por buscar más oportunidades de trabajo, más obra pública y reforzar desde lo que la gestión de Marcelo Orrego viene haciendo", concluyó el candidato. La campaña de Por San Juan busca así conectar directamente con las preocupaciones de los sanjuaninos, priorizando el diálogo y la atención a las necesidades de la comunidad.