En una entrevista con el móvil de Canal 13 en el evento Argentina Cobre 2025, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, resaltó la profunda integración entre el desarrollo minero y el resto de las actividades productivas de la provincia.

Fernández subrayó la visión del gobernador, quien constantemente recalca que "la minería es uno de los tractores de la economía provincial". El ministro explicó que otras actividades económicas, como la agricultura y la industria, también se benefician de la minería, ya sea como proveedoras o porque esperan mejoras en infraestructura, como mejores caminos o tendidos eléctricos, que a su vez benefician a fábricas, fincas, etc.

El funcionario insistió en la importancia de esta sinergia. Contó que el gobernador Orrego siempre insta a su equipo a trabajar de manera coordinada. "Es muy importante para nosotros como Ministerio de Producción estar en conocimiento a detalle de cuál es la agenda minera, porque es la gran oportunidad que tiene San Juan", afirmó.

Asimismo, destacó el evento Argentina Cobre por su rol en posicionar a San Juan como un centro neurálgico de la minería nacional.

Finalmente, Fernández abordó las dificultades que han enfrentado los proyectos mineros, señalando que el principal obstáculo no han sido los proyectos o las empresas, sino el "contexto del país". Añadió: "Venimos atravesando décadas de movimientos erráticos, pendulares, de un país que no termina de definir porqué camino quiere ir, no siempre se toman las mejores decisiones, cierran nuestra economía y a partir de ese cierre provocan grandes distorsiones que lo único que hacían era ahuyentar las decisiones de inversiones". Concluyó que, para una industria como la minera, la inversión es un factor indispensable.