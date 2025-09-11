Aquello tan ansiado llegó para más de 100 agentes penitenciarios. La espera para poder comenzar a trabajar llegó a su fin. A partir de este viernes, aquellas personas que esperaban por empezar a trabajar, pasarán de la expectativa a la acción por lo que se sumarán a los agentes activos del Servicio Penitenciario Provincial.

Son unos 120 los agentes que se sumarán a trabajar en la seguridad del Penal de Chimbas, según dieron a conocer desde la Secretaría de Seguridad. Esto ya lo había anticipado el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, al mencionar que durante el mes de septiembre se incorporarían a la fuerza aquellas personas que estaban graduadas a la espera de poder trabajar.

La incorporación se da porque este viernes se llevará adelante la inauguración del sector 5 del Servicio Penitenciario Provincial, un nuevo espacio que a través de sus 4 pabellones permitirá sumar 236 plazas para los más de 1800 internos detenidos en el Penal, que tiene capacidad para alojar a poco más de 800 personas.

El Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, había mencionado hace algunas semanas que el decreto de nombramiento de los agentes se encontraba listo, pero debía aguardarse la finalización de la obra de infraestructura.

La idea era que el sector 5 estuviese listo a fines del año pasado, pero por distintos motivos, la entrega de la obra se fue dilatando. Si bien se mencionó que a mitad de año podía inaugurarse, finalmente terminará sucediendo este viernes 12 de septiembre.

Debido a que los plazos se estiraron, la espera de los agentes también se extendió y empezó a ser un pedido de parte de aquellos servidores públicos que estaban a la espera de poder empezar a desempeñarse en su actividad como seguridad penitenciaria.