En el marco de la apertura de un Seminario de Ceremonial Escolar, el vicegobernador de la provincia y candidato a primer diputado nacional por el frente Por San Juan, Fabián Martín, hizo referencia al Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei y dijo que le preocupa lo que pueda suceder con los fondos que deben llegarle a las provincias. Dijo que puede atentar contra las economías regionales.

Fabián Martín volvió a cargar contra Nación, en una especie de diferenciación del plano nacional en meses netamente electorales y aseguró que “Nación no está enviando fondos a San Juan. El gobernador me comentó que en los próximos días estará arribando el ministro del Interior, Lisandro Catalán, para charlar de algunas cosas. Pero la verdad que San Juan, como el resto de las provincias no estamos recibiendo ni por cerca los recursos que recibían las gestiones anteriores”.

Sin embargo, el gobernador contó que hay algunos trámites lograron destrabarse, pero eso no es un condicionante para cambiar de posición en temas determinantes como los que se debatirán en el Congreso.

“Hay algunas cosas que se han destrabado, pero prefiero que él las anuncie una vez que tenga la concreción. Más allá de los ATN, este posicionamiento que tenemos nosotros respecto a universidades, jubilaciones, emergencia pediátrica, no hay ningún ATN que las vaya a cambiar”, dijo el candidato a diputado nacional.

Pensando en la posibilidad de ser legislador nacional, Martín expresó que le “preocupa lo que pueda pasar con los fondos para las provincias porque es atentar contra las economías regionales, contra el federalismo. Es muy importante que el gobierno nacional tenga una mirada federal más hacia las provincias, algo que hasta ahora por lo menos con San Juan y con muchas entiendo que la ha tenido.”

Con estas declaraciones, el oficialismo provincial de cierta manera marcó la cancha en cuanto a la posición ante el gobierno que conduce Javier Milei.