El gobernador Marcelo Orrego participó de un encuentro en la embajada de Francia en Argentina. Durante la reunión de la que participaron diplomáticos y empresarios, el sanjuanino recibió un ofrecimiento de un crédito de 400 millones de dólares para que la Provincia pueda invertir en obras eléctricas en San Juan.

De acuerdo a lo que informaron desde Casa de Gobierno, el ofrecimiento corresponde a una opción conjunta propuesta por la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones. Este ofrecimiento llega después de una carta de intención formal que fue recibida hace semanas. Este lunes se realizó el evento de MEDEF International (Movimiento de Empresas de Francia) en el que los europeos confirmaron su intención de hacer este aporte para San Juan.

La reunión sirvió de intercambio entre algunas provincias argentinas y la misión de 20 empresas francesas de diferentes rubros, que visitan el país. Junto a Orrego, que es presidente de la Mesa del Cobre en Argentina, estuvo presente el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien asistió como presidente de la Mesa del Litio en el país.

Orrego participó del encuentro invitado especialmente por el Embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal. En la cita, que se realizó en la Embajada francesa con sede en Buenos Aires, estuvo también Christel Bories, presidente de la Cámara Argentino Francesa y referente ERAMET, una gravitante empresa multinacional francesa, acompañada de una veintena de representantes de otras empresas francesas. La delegación del Gobierno de San Juan estuvo encabezada por el gobernador Orrego, acompañado por los ministros de Minería, Juan Pablo Perea, y de Producción, Gustavo Fernández.

Sobre el crédito

Fueron los representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) quienes ofrecieron el otorgamiento de un crédito a la provincia de San Juan por hasta 400 millones de dólares o su equivalente en Euros, en una operación de estructuración conjunta con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Este financiamiento está específicamente destinado a la construcción de infraestructura eléctrica para la industria y la minería. Entre las obras clave que se proponen financiar se encuentran las estaciones transformadoras y líneas de transporte de alta tensión con capacidad suficiente para atender la demanda minera y la evacuación de las oportunidades de generación de energía solar que tiene San Juan.

Durante el encuentro, Orrego agradeció el interés de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por ofrecer a la provincia este financiamiento para el desarrollo productivo sanjuanino. Este ofrecimiento será analizado por los equipos técnicos del gobierno provincial respecto de la conveniencia, condiciones y oportunidad del mismo.

